Gran Shopping Mongolfiera Molfetta
Gran Shopping Mongolfiera Molfetta
Speciale

Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off

Il 28 e 29 agosto due giornate dedicate alla musica e ai talenti emergenti del territorio

Corato - lunedì 25 agosto 2025 9.23 Sponsorizzato
Il Gran Shopping Molfetta si appresta a diventare il cuore pulsante della musica pugliese con l'arrivo di Casa Sanremo Off, l'iniziativa ufficiale itinerante collegata al celebre Festival della Canzone Italiana. Nelle giornate del 28 e 29 agosto, il centro commerciale molfettese ospiterà una tappa esclusiva di questo prestigioso progetto, che intende valorizzare la creatività musicale e offrire nuove opportunità ai giovani artisti del territorio.

Durante l'evento, il Gran Shopping Molfetta si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Cantanti solisti, band e performer avranno la possibilità di esibirsi dal vivo davanti a un pubblico eterogeneo e a una giuria composta da esperti del settore musicale. Le esibizioni, oltre a costituire un momento di spettacolo e intrattenimento per il pubblico, rappresenteranno un passaggio fondamentale per accedere alle audizioni ufficiali di Casa Sanremo 2026, la più importante manifestazione collaterale del Festival di Sanremo.

Casa Sanremo Off nasce con l'obiettivo di intercettare e promuovere nuovi talenti musicali in tutta Italia, offrendo loro visibilità e la concreta possibilità di intraprendere un percorso professionale nel panorama musicale nazionale. La tappa di Molfetta, ospitata in una delle location commerciali più importanti della regione, si inserisce all'interno di questo percorso con l'intento di dare voce e spazio a chi sogna un futuro nella musica.

Gli artisti interessati a partecipare alla selezione possono consultare il regolamento e inviare la propria candidatura attraverso i canali ufficiali indicati sul sito del centro commerciale (https://granshoppingmongolfiera.com/eventi/casa-sanremo-off/). L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco, condividere il proprio talento e vivere un'esperienza artistica di grande rilievo.

Il Gran Shopping Molfetta conferma così il proprio impegno nella promozione della cultura, dell'arte e dell'intrattenimento, offrendo un'occasione unica di crescita e visibilità ai giovani protagonisti della scena musicale locale e nazionale.
  • Gran Shopping Mongolfiera
Festa di San Cataldo, il programma di lunedì 25 agosto
25 agosto 2025 Festa di San Cataldo, il programma di lunedì 25 agosto
Tradizione o trauma? La riflessione di Leal sul “bombardamento” della festa patronale a Corato
24 agosto 2025 Tradizione o trauma? La riflessione di Leal sul “bombardamento” della festa patronale a Corato
Altri contenuti a tema
Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta Mini show e farmacopie con meet and greet dalle 17.30 della coppia social del momento
Anche il Gran Shopping Molfetta tra le destinazioni di Errico Porzio Anche il Gran Shopping Molfetta tra le destinazioni di Errico Porzio La superstar napoletana inaugura Porzioni di pizza a Molfetta giovedì 17 luglio dalle 19 con degustazione gratuita
Da Amici al Gran Shopping, Luk3 arriva a Molfetta Da Amici al Gran Shopping, Luk3 arriva a Molfetta Giovedì 26 dalle 17 con l'ep "Diciotto" sarà possibile incontrare l'artista in piazza Ottagono
Torna la fiera del disco al Gran Shopping Molfetta Torna la fiera del disco al Gran Shopping Molfetta Sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno Ernyaldisko e Music Day Roma presentano la II edizione dell’iniziativa che raccoglie migliaia di cd e vinili nuovi, usati e da collezione
Torna la fiera del disco al Gran Shopping Molfetta Torna la fiera del disco al Gran Shopping Molfetta Dal 31 maggio al 2 giugno la II edizione dell’iniziativa che raccoglie migliaia di cd e vinili nuovi, usati e da collezione
Ancora pochi giorni per il viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Ancora pochi giorni per il viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Fino all’8 maggio un’esperienza interattiva guiderà le famiglie tra realtà aumentata e animazioni in 3D
Un magico viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Un magico viaggio con la "Casa delle Emozioni" al Gran Shopping Molfetta Dal 25 aprile e fino all’8 maggio un’esperienza interattiva alla scoperta delle emozioni tra realtà aumentata e animazioni in 3D
Villaggio di Pasqua al Gran Shopping Molfetta Villaggio di Pasqua al Gran Shopping Molfetta Venerdì 18 e sabato 19 aprile un’area ricca di cioccolato, giochi e laboratori, animatori e simpatici personaggi per divertirsi con tutta la famiglia
Continua la rassegna "A Tubo ": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti
24 agosto 2025 Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti
La festa di San Cataldo è a Corato un tuffo nelle tradizioni
24 agosto 2025 La festa di San Cataldo è a Corato un tuffo nelle tradizioni
Festa di San Cataldo, il programma di domenica 24 agosto
24 agosto 2025 Festa di San Cataldo, il programma di domenica 24 agosto
«Dammi 200 euro al mese o ti brucio l'auto». In carcere una 43enne
23 agosto 2025 «Dammi 200 euro al mese o ti brucio l'auto». In carcere una 43enne
Festa di San Cataldo, il programma di sabato 23 agosto
23 agosto 2025 Festa di San Cataldo, il programma di sabato 23 agosto
La banda di Corato “Raffaele Miglietta” per il festival "A Tubo! "
23 agosto 2025 La banda di Corato “Raffaele Miglietta” per il festival "A Tubo!"
Controllo del territorio: sequestrati due ciclomotori in piazza Vittorio Emanuele
22 agosto 2025 Controllo del territorio: sequestrati due ciclomotori in piazza Vittorio Emanuele
Novena alla Madonna del Pozzo: la comunità di Corato si unisce per la pace
22 agosto 2025 Novena alla Madonna del Pozzo: la comunità di Corato si unisce per la pace
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.