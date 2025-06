Da Amici al Gran Shopping, Luk3 arriva a Molfetta

Reduce dall'ultima edizione diarriva giovedì 26 giugno al(via Adriano Olivetti) dalle ore 17 per incontrare i suoi fan in piazza Ottagono per il tour firmacopie del suo ep di esordio, pubblicato dopo il grande successo ottenuto nel talent di Maria De Filippi. Per poter incontrare l'artista sarà necessario essere in possesso dell'Ep e, se si acquisterà direttamente nel desk presente in galleria giovedì 26, l'accesso saltafila sarà prioritario.Ilpuò vantare una lunga lista di personaggi di primo livello che scelgono il centro commerciale di Molfetta come unica tappa dei propri tour instore, e si prepara ad accogliere i sostenitori del giovane talento classe 2007, tra i protagonisti del serale di Amici 24 che ha già conquistato il suo pubblico durante e dopo il percorso nel talent show con i singoli "Valentine" e "Parigi in motorino", "Canzoncine" e il singolo estivo "Bianca - Prada" diventato virale su TikTok, brani che raccontano le emozioni della sua generazione con uno stile fresco e scanzonato. Oltre all'acquisto presso il desk del Gran shopping Molfetta che permette di saltare la fila con accesso prioritario, l'ep "Diciotto" potrà essere acquistato negli store fisici e online autorizzati, condizione necessaria per accedere all'evento.