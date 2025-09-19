Judo al Gran Shopping Molfetta
Judo al Gran Shopping Molfetta
Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta

Piazza Ottagono si trasforma in un grande tatami per i più piccoli sabato 20 e domenica 21 settembre

Corato - venerdì 19 settembre 2025
Il Gran Shopping Molfetta è pronto ad accogliere un evento speciale dedicato al judo, uno degli sport più formativi e completi, soprattutto per i bambini che imparano non solo i primi movimenti dell'arte sportiva orientale ma valori importanti come rispetto, amicizia e crescita.
Sabato 20 settembre, dalle 16 alle 18, e domenica 21 settembre, dalle 10 alle 12, il centro commerciale si trasformerà in un vero tatami allestito in piazza Ottagono, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere due intense giornate all'insegna della disciplina, dell'energia e del divertimento.

L'iniziativa "Judo: rispetto, amicizia, crescita" a cura di Shinkai Judo Molfetta è pensata per avvicinare adulti, famiglie e giovani a questa nobile arte marziale, che rappresenta molto più di un semplice sport e trasmette i valori profondi che il judo incarna: il rispetto per l'altro, la forza dell'amicizia, la crescita personale attraverso la costanza e l'impegno. Durante le due giornate, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni dal vivo, partecipare attivamente a prove pratiche e sperimentare in prima persona i principi fondamentali del judo, in un clima accogliente e inclusivo. Anche bambini e ragazzi non tesserati avranno l'opportunità di salire sul tatami, guidati da istruttori esperti e qualificati. Un'occasione unica per scoprire uno sport che educa, forma e unisce, in un contesto accessibile a tutti.
Il Gran Shopping Molfetta invita la cittadinanza a partecipare e a lasciarsi ispirare da questa esperienza, che unisce sport, educazione e comunità in un'unica, grande festa.
