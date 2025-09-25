Al Gran Shopping Mongolfiera
Al Gran Shopping Mongolfiera "BlindSale"
Speciale

Al Gran Shopping Mongolfiera arriva "BlindSale", lo shopping si fa a scatola chiusa

Anche in Puglia l'appuntamento con la fortuna, pacchi a sorpresa con oggetti di ogni tipo da scoprire

Corato - giovedì 25 settembre 2025 11.30
Il Gran Shopping Molfetta ospiterà le BlindSale, iniziativa dedicata a chi ama le esperienze insolite e il gusto della sorpresa, con oggetti smarriti o mai consegnati. Dal 26 settembre al 5 ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 21, direttamente all'interno della galleria commerciale nella centralissima Piazza Ottagono.

L'evento si basa su un format semplice: i visitatori potranno acquistare pacchi chiusi senza conoscerne in anticipo il contenuto. Ogni pacco viene pagato in base al peso e può contenere oggetti di vario tipo, tutti in buone condizioni e pronti per essere riutilizzati. Resi, spedizioni smarrite o mai ritirate diventano tesori preziosi e inaspettati, dall'abbigliamento all'elettronica, a libri ed oggetti per la casa, l'iniziativa punta a sensibilizzare sul riuso e la riduzione degli sprechi, attraverso un'attività divertente e aperta a tutti.

BlindSale si inserisce all'interno del ricco calendario di attività promosse dal centro commerciale di Molfetta per proporre nuove modalità di fruizione degli spazi e incentivare una partecipazione più attiva da parte del pubblico, con iniziative divertenti e famose in tutta Italia, arrivate finalmente anche in Puglia.
