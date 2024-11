Al via a Corato il corso di formazione "Direzione Extravergine"

Il Comune di Corato e l'Associazione "Terre di Coratina", con il patrocinio di "Città dell'Olio", presentano il corso di formazione "Direzione Extravergine". Questa iniziativa è stata progettata per supportare le aziende agricole e i professionisti del settore olivicolo, al fine di migliorare le loro competenze e rafforzare la loro competitività. Il ciclo di incontri formativi si terrà presso la sede Porta Futuro in Via E. Fieramosca ed è parte di un progetto più ampio volto alla valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva monocultivar Coratina, già protagonista di numerose attività promozionali nel 2024.Il corso, strutturato in sei appuntamenti, toccherà vari temi essenziali per la produzione e la commercializzazione dell'olio extra vergine di oliva. Gli incontri includono:: "Quale olio extravergine fa davvero bene alla salute?" con la Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo (UNIBA), che approfondirà le strategie per differenziare il prodotto evidenziando i suoi benefici salutistici.: "Adempimenti in materia igienico-sanitaria per aziende agricole" con la Dott.ssa Caterina Spinelli, mirato a garantire la conformità alle normative.: "Caratteristiche nutraceutiche dell'olio extra vergine di oliva" con il Prof. Giuseppe Maria Ferriello Corbo (UNIBA).: "Norme ed etichettatura degli oli di oliva" con la Prof.ssa Felicia Sinigaglia (UNIBA).: "Buone pratiche agricole in olivicoltura" con il Dott. Sauro Lanfranconi e il Dott. F. Schripol della Regione Puglia.Il corso si concluderà ilcon un approfondimento tenuto da, esperto di fama nel settore, che parlerà di "Scienza e arte della comunicazione dell'olio".Il Sindaco di Corato ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: "Parlare di olio extravergine di oliva significa richiamare un sistema di professionalità, competenze e tradizioni. Il Comune di Corato e l'Assessorato alle attività produttive sono al fianco dell'Associazione Terre di Coratina e di Città dell'Olio per favorire l'aggiornamento e il passaggio di conoscenze per chi produce olio, per le nuove aziende e per chiunque voglia acquisire una maggiore consapevolezza del valore dell'oro verde. Centrale è la necessità di fare rete e di investire in una corretta comunicazione."Michele Sonnessa, Presidente di Città dell'Olio, ha espresso il proprio orgoglio per il patrocinio al corso: "Siamo molto orgogliosi di sostenere il corso di formazione promosso dal Comune di Corato. Questa iniziativa permetterà di approfondire molti aspetti dell'olivicoltura: dall'etichettatura alle buone pratiche agricole, passando per la sicurezza alimentare e la comunicazione. La formazione degli operatori del settore è sempre stata un asset strategico per Città dell'Olio, perché una filiera qualificata e trasparente è alla base delle nostre produzioni olearie d'eccellenza, che ricevono importanti riconoscimenti. La Puglia, leader in Italia per la produzione di olio extra vergine d'oliva, è il contesto ideale per incentivare questa crescita."Aggiunge Cesare Troia, Coordinatore regionale e vicepresidente nazionale di Città dell'Olio: "Questo corso di formazione rappresenta un'importante iniziativa per riscoprire l'olio EVO come elemento centrale della nostra cultura e tradizione culinaria. L'olio extravergine non è solo un ingrediente: è l'alimento simbolo della dieta mediterranea e rappresenta la nostra identità, un legame profondo con il territorio. In Puglia, l'ulivo è una risorsa che ha modellato il paesaggio e la nostra stessa cultura. Ogni goccia di olio racconta storie e tradizioni. Questo corso non è solo tecnico, ma ha anche un significato culturale e sociale, contribuendo a preservare il sapere antico e a promuovere la qualità del nostro prodotto, insieme ai suoi benefici per la salute."Marianna Acquaviva, Presidente dell'Associazione Terre di Coratina, ha espresso grande entusiasmo per l'avvio del corso: "Fra pochi giorni daremo il via a questo corso di formazione ideato ed organizzato dall'associazione Terre di Coratina, con lo scopo di fornire alle aziende agricole e agli operatori del settore gli strumenti necessari per lavorare con maggiore competenza in tutto ciò che riguarda l'olio extra vergine di oliva. Attraverso sei incontri, approfondiremo temi come etichettatura, normative igienico-sanitarie, caratteristiche nutrizionali, strategie di differenziazione e tecniche di comunicazione, per aiutare le aziende a promuovere e vendere meglio il nostro oro verde."La partecipazione al corso è gratuita, ma è richiesta la prenotazione tramite email all'indirizzo associazioneterredicoratina@gmail.com o contattando i numeri 329 4250201 o 347 5898884.