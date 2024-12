A Corato torna "Coratina in festa": il programma dell'evento dedicato all'olio EVO

Torna la "Coratina in Festa", il grande evento dedicato all'olio extravergine di oliva di qualità della varietà Coratina. Organizzato dall'Associazione culturale Freedom, insieme all'Associazione Terre di Coratina con il patrocinio del Comune di Corato -Assessorato allo Sviluppo economico, dalla Regione Puglia, dalla Camera di Commercio di Bari, dall'Associazione Città dell'Olio, dalla Confcommercio Bari-BAT e dal GAL le Città di Castel del Monte, nella città di Corato, rientra nel cartello e degli eventi natalizi "incanto" con la direzione artistica di Luigi Menduni.L'edizione 2024 de la "Coratina in Festa", unisce la cultura e le tradizioni del territorio, alle nuove visioni dell'olivicoltura e dell'olio. Un programma accurato, che offrirà la possibilità di assistere a convegni, di partecipare a masterclass con esperti del settore, di essere protagonisti di degustazioni di oli della nuova campagna olearia, guidate dagli stessi produttori del territorio. Tutti gli operatori del territorio saranno coinvolti: produttori, ristoratori, operatori commerciali e un ruolo di assoluto rilievo sarà affidato agli studenti delle scuole, l'Istituto alberghiero di Corato, l'ITET indirizzo Agraria di Corato e l'Istituto Agrario "Lotti -Umberto 1 "di Andria. "La Coratina in Festa giunge alla sua terza edizione, un'iniziativa voluta dall'Amministrazione Comunale insieme a tutti i produttori ed olivicoli", dichiara l'Assessora alle Attività Produttive Concetta Bucci che prosegue:"E' un'iniziativa che celebra la cultivar, che celebra i produttori di olio ma celebra l'intera comunità che si identifica in questa cultivar; quest'anno un'edizione rinnovata accanto ai produttori avremo anche uno show cooking in tempo reale, quindi l'assaggio di almeno sette pietanze, tutte ovviamente si concluderanno con il famoso giro d'olio. Special guest la signora Nunzia delle orecchiette, proprio per valorizzare quelle che sono le nostre tradizioni enogastronomiche. Naturalmente non mancherà un momento di approfondimento con un convegno sull'evoluzione della nostra cultivar e quindi tante novità. Ci sarà anche aspettando la Coratina in Festa il 13 dicembre nelle attività che hanno aderito, le quali prepareranno un piatto e si creerà un menù che seguirà un percorso tra le attività e che vedrà appunto come protagonista l'olio Evo: quindi tante novità tanta bellezza e tanta promozione del nostro territorio e della nostra cultivar"."Anche quest'anno come Confcommercio supportiamo l'evento la Coratina in Festa, collaborando con tante realtà ristorative. – afferma invece Michele Aucelli, responsabile Confcommercio Corato Food and Beverage - Abbiamo pensato di raccontare la giornata culinaria del contadino durante la raccolta delle olive: dalle prime ore con il cuoppo con la composta e poi il dopo raccolta con pasta e patate, fave e cicorie, assaggeremo rape e salsiccia. Infine, la nostra eccellenza accompagnerà per concludere, la degustazione del gelato all'olio d'oliva con il dolce la Coratina."Si comincerà con 'Aspettando Coratina in Festa'- Masterclass "L'evo si racconta": lezione sulla conoscenza dell'olio EVO con degustazione e approfondimento con esperti e produttori locali, (ore 11:05 – 13,05 - Istituto ITET- Corato). "Scienza e Arte della Comunicazione dell'Olio" -incontro con l'oleologo Luigi Caricato, scrittore ed editore (ore 16:00 - Sala consiliare del Palazzo Comunale).- "I percorsi dell'olio: 5minuti un piatto" (19,00 – 23.00): Idee e ricette per un menù completo del pranzo di Natale a Corato. I ristoratori locali offriranno la possibilità di percorrere un itinerario esclusivo alla scoperta della gastronomia della tradizione coratina, attraverso preparazioni classiche e innovative, frutto della creatività dei nostri chef, maestri nell'utilizzo della materia prima locale, del rispetto della stagionalità e del sapiente abbinamento con l'olio extra vergine di oliva di Coratina.Convegno: "L'Evoluzione della Coratina" (ore 10,30 - Chiostro Comunale).Da prodotto agricolo a straordinario strumento di valorizzazione e promozione del territorio. Il successo della Coratina, legato alla rinnovata passione di olivicoltori e frantoiani. L'evoluzione dell'olio extravergine d'oliva Coratina e il suo ruolo nella cultura contemporanea attraverso le esperienze dei protagonisti, che offriranno un'analisi approfondita dell'evoluzione dell'olio in relazione ai cambiamenti culturali e tecnologici.Interverranno:- Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato- Luigi D'Eramo, Sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura- Cesareo Troia, coordinatore regionale e vicepresidente dell'associazione Città dell'Olio- Vanni Sansonetti Segretario regionale delle Città dell'Olio della PugliaMarica Cariello, Ricercatrice (RTDa) in scienze e tecniche mediche applicate- Alfredo Marasciulo, Assaggiatore Esperto, Capo Panel riconosciuto dal MIPAAF e Consulente- Cataldo Tandoi, agronomo e docente di Agraria - Maria Rosa Arbore, vicepresidente "Associazione Terre di Coratina"- Luigi Caricato, oleologo, scrittore (moderatore) Al termine gli allievi e le allieve dell'Istituto Alberghiero "Tandoi" di Corato, cureranno il pranzo, dedicato alla cucina Pugliese, con materie prime del territorio in abbinamento all'olio EVO monocultivar di Coratina. ore 17:30 - "Coratina in festa"Masterclass "L'evo si racconta": Sessioni di degustazione e approfondimento con esperti e produttori locali (ore 10:30/13,00, stand TERRE DI CORATINA - P.zza Cesare Battisti, Corato."Merenda Coratina": degustazione per grandi e piccini presso gli stand dei produttori, di pame e olio Evo Coratina, principe delle merende pugliesi e di tutte le specialità locali, confetture, dolci della tradizione, con l'olio protagonista (P.zza Cesare Battisti, Corato)."Coratina in festa" (dalle ore 17:30): Premiazione del "Valoroso Produttore" riservato ai soci di Terre di Coratina 2024. Il riconoscimento che andrà alla persona che mostrerà il suo valore per la tutela del territorio, la salvaguardia della biodiversità, delle tecniche di lavoro e della produzione di Evo di qualità. Alle ore 19:30, Nunzia delle Orecchiette porterà il gusto e le storie della cucina pugliese, seguita dai Sotto alle Casere Vostre alle ore 20:00, che chiuderanno il weekend con la loro musica coinvolgente.