La Puglia olivicola si mobilita con piattaforma anti xylella

La Puglia olivicola di mobilita per imprimere l'accelerata alla piattaforma anti Xylella per la rigenerazione del territorio, a partire dall'aggiornamento sullo stato di avanzamento della diffusione della malattia in Puglia, mettendo in campo un nuovo piano straordinario per l'agricoltura, l'ambiente, il paesaggio ed il turismo.Arriveranno dalle campagne di tutta la Puglia centinaia di olivicoltori di Coldiretti ad EVOLIO alla Fiera del Levante, domani venerdì 31 gennaio, a partire dalle ore 10,30, nell'Area della Regione Puglia, dove presidente e direttore di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo e Pietro Piccioni, ed il presidente di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, David Granieri, si confronteranno con il presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio, Michele Sonnessa, presidente Associazione Nazionale Città dell'Olio, Salvatore Infantino, dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, assessore all'agricoltura della Regione Puglia e Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario di Stato del MASAF.Serve una strategia condivisa perché la Xylella è un problema nazionale, oltre che regionale ed europeo e se dovesse continuare a 'camminare', non ci sarà più olio da commercializzare, oltre al danno per l'economia ed il turismo con la perdita di ambiente e paesaggio.