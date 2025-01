Il Comune di Corato invita i produttori locali alla 17ª edizione di Olio Capitale

Il Comune di Corato anche quest'anno annuncia la sua partecipazione alla 17ª edizione di Olio Capitale, il prestigioso Salone degli oli extravergini tipici e di qualità, che si terrà a Trieste dal 14 al 16 marzo 2025 presso il Convention Center del Porto Vecchio.L'Amministrazione Comunale, in ottica di coordinamento delle aziende locali produttrici di olio extravergine d'oliva e prodotti derivati, invita le stesse a prendere parte all'evento con un proprio stand. La manifestazione rappresenta un'importante occasione per le piccole e medie imprese, che potranno presentare, far degustare e vendere direttamente al pubblico le loro eccellenze.Per partecipare, le aziende interessate sono invitate a inviare una manifestazione di interesse, compilando il modulo scaricabile sul sito del Comune di Corato al link https://comune.corato.ba.it/novita/il-comune-di-corato-invita-i-produttori-locali-alla-17a-edizione-di-olio-capitale, via pec a protocollo@pec.comune.corato.ba.it entro e non oltre le ore 12:00 del 20 gennaio 2025.Olio Capitale è un appuntamento di rilievo internazionale che offre l'opportunità di entrare in contatto con operatori del settore, esperti, e appassionati del mondo dell'olio. Partner della Fiera è l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, di cui il Comune di Corato è socio, a sottolineare l'impegno nella promozione delle produzioni di qualità e della cultura olearia del nostro territorio.