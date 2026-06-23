Carnevale Coratino 2026. <span>Foto Leonardo Stolfo</span>
Carnevale Coratino 2026. Foto Leonardo Stolfo
Eventi

Al via le iscrizioni per la prima edizione del Carnevale Estivo di Molfetta & Corato

Il tema portante sarà "L'estate"

Corato - martedì 23 giugno 2026 14.50 Comunicato Stampa
È ufficialmente aperta la macchina organizzativa per la Prima Edizione del Carnevale Estivo di Molfetta & Corato 2026, un evento inedito nato dalla sinergia tra la Fondazione Carnevale di Molfetta (guidata dal Presidente Dott. Danilo Sancilio) e la Pro Loco Quadratum Corato (sotto la presidenza del Dott. Gerardo Strippoli).

Un invito corale e aperto a tutti: associazioni, parrocchie, scuole di danza, gruppi organizzati e semplici cittadini di ogni località che abbiano voglia di mettersi in gioco con creatività, entusiasmo e un forte spirito di condivisione. Il tema portante, e non poteva essere altrimenti, sarà "L'estate": costumi, coreografie ed esibizioni dovranno infatti trarre ispirazione dai colori, dalle atmosfere e dall'energia della stagione più attesa dell'anno.

Gli appuntamenti sono fissati da venerdì 17 luglio a domenica 19 luglio 2026, a partire dalle ore 18:30. I dettagli specifici sui percorsi e sull'ordine di uscita saranno svelati durante un'apposita assemblea indetta dagli organizzatori con i referenti dei gruppi. La parata si concluderà con una suggestiva esibizione sul palco, dove ogni gruppo riceverà un attestato di partecipazione.
  • Carnevale Coratino
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