Concerto Cecilia Gayle. <span>Foto Anna Lops</span>
Eventi

Cecilia Gayle chiude la 46ª edizione del Carnevale Coratino

La “regina dei ritmi latini” ha fatto ballare Corato con i suoi successi

Corato - lunedì 23 febbraio 2026 10.02
La 46ª edizione del Carnevale Coratino si è conclusa con un concerto che ha trasformato la città in una vera e propria dancefloor a cielo aperto: ieri 22 febbraio, Cecilia Gayle, la "regina dei ritmi latini", ha incantato Piazza Cesare Battisti.

Originaria del Costa Rica, è divenuta nota nella seconda metà degli anni Novanta, in particolare in Italia, con la pubblicazione del singolo "El Pam Pam". Un talento sempre più apprezzato nel nostro Paese grazie alla capacità di raccontare l'America latina e se stessa attraverso la musica.

Negli anni successivi il successo si è intensificato con brani come "El Tipitipitero", "Jinga, jinga!" e "Aquì": pezzi portati anche sul palco di Corato e che hanno fatto ballare l'intera piazza.
Cecilia Gayle ha trasformato Corato in una pista da ballo ricca di colori, energia, ritmo e gioia, coinvolgendo diverse fasce d'età.

La serata di ieri ha confermato l'interesse per il Carnevale non solo come tradizione, ma come momento di festa in grado di unire un'intera comunità e diverse generazioni.
