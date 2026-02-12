Carnevale
Carnevale
Eventi

Tra maschere e scatti social, tornano i due concorsi del Carnevale Coratino

Al via il contest fotografico su instagram e il concorso Maschera Originale

Corato - giovedì 12 febbraio 2026 10.18 Comunicato Stampa
Tornano i concorsi collaterali del Carnevale Coratino: il contest fotografico su Instagram e il concorso Maschera Originale, due appuntamenti ormai consolidati negli ultimi anni. I contest sono organizzati dalla Pro Loco Quadratum nell'ambito della 46° edizione del Carnevale Coratino con il patrocinio del Comune di Corato, Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, UNPLI Puglia APS.

L'obiettivo del contest fotografico Carnevale Coratino è quello di valorizzare le tradizioni legate alla manifestazione al fine di promuoverla e radicarla ulteriormente nel tessuto culturale del nostro paese. La competizione si svolge su Instagram: foto e reels dovranno essere postati nel periodo che va dal 15 al 22 Febbraio con il Tag (no menzione) @carnevalecoratino e @prolococorato.

Se il profilo Instagram è privato, bisognerà modificare le impostazioni della privacy spuntando la voce "pubblico" al fine di consentire la visualizzazione e la valutazione delle immagini da parte della giuria.

Una giuria tecnica, scelta dall'Associazione Turistica Pro Loco Quadratum, decreterà i vincitori a cui saranno assegnati rispettivamente i seguenti premi in palio:
  • 1° PREMIO: cena per 2 presso "La Bottega di Gigi";
  • 2° PREMIO: valigetta prodotti GRANORO;
  • 3° PREMIO: tris di vini Cantina Cooperativa "SIA".
Il concorso Maschera Originale, invece, ha l'obiettivo principale di stimolare la partecipazione e la creatività collettiva. Le maschere verranno giudicate a seconda che si distinguano per simpatia, originalità e realizzazione.

Chi può partecipare? Chiunque abbia voglia di divertirsi, sia da solo che in gruppo. Le maschere dovranno scattarsi un selfie nel periodo che va dal 15 al 22 Febbraio lungo il percorso mascherato oppure presso l'Info Point in Piazza Sedile, 45 – pena l'esclusione dal concorso; in seguito, postare la foto su Instagram, taggare @carnevalecoratino e @prolococorato e aggiungere come testo "Concorso Maschera Originale – Carnevale Coratino 2026".

Ai vincitori, proclamati in sede di premiazione ufficiale, saranno conferiti i seguenti premi:
  • 1° PREMIO: cena per 2 presso "La Pace dei Sensi";
  • 2° PREMIO: valigetta prodotti GRANORO;
  • 3° PREMIO: tris di vini Cantina Cooperativa "SIA".
  • Carnevale Coratino
Strage Andria-Corato 2016, la Procura Generale impugna tre assoluzioni
12 febbraio 2026 Strage Andria-Corato 2016, la Procura Generale impugna tre assoluzioni
Il Rotary Corato consegna due defibrillatori portatili alla Polizia Locale
12 febbraio 2026 Il Rotary Corato consegna due defibrillatori portatili alla Polizia Locale
Altri contenuti a tema
Al via il Carnevale Coratino: la prima domenica tra chiacchiere e spettacoli in Piazza Marconi Al via il Carnevale Coratino: la prima domenica tra chiacchiere e spettacoli in Piazza Marconi Il programma completo
Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino Al via da domenica 8 febbraio
Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta Dalla promozione turistica all’identità culturale, la festa torna a essere opportunità di rinascita per la città
46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati 46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati Le sfilate si terranno domenica 15, martedì 17 e domenica 22 febbraio
Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak! Vita di Città Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak! La Pro Loco "Quadratum" e l'Amministrazione Comunale hanno già mosso i primi passi fondamentali, incontrando nei giorni scorsi i dirigenti e i referenti degli istituti scolastici della città.
Carnaval Dance", con "Ciao Darwin vince il palio del Carnevale coratino Vita di Città Carnaval Dance", con "Ciao Darwin vince il palio del Carnevale coratino Grande entusiasmo e partecipazione per l'ultima giornata dedicata ai gruppi mascherati
Carnevale Coratino, successo per la seconda sfilata Carnevale Coratino, successo per la seconda sfilata Domenica prossima ultima sfilata con la proclamazione dei vincitori
Seconda sfilata di gruppi mascherati del Carnevale coratino Vita di Città Seconda sfilata di gruppi mascherati del Carnevale coratino Si parte alle 14.30 con lo stesso percorso di domenica
Il Comune di Corato avvia l'acquisizione delle strade private utilizzate come pubbliche
12 febbraio 2026 Il Comune di Corato avvia l'acquisizione delle strade private utilizzate come pubbliche
25° anniversario della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato: uno spettacolo di musica etno-folk
12 febbraio 2026 25° anniversario della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato: uno spettacolo di musica etno-folk
A Corato nasce l'associazione per operatori e ricettori turistici
12 febbraio 2026 A Corato nasce l'associazione per operatori e ricettori turistici
Incidente tra un’ambulanza del 118 e una Polo all’incrocio tra via Carducci e via Erone
11 febbraio 2026 Incidente tra un’ambulanza del 118 e una Polo all’incrocio tra via Carducci e via Erone
Cambio location per l'evento "Essere adolescenti oggi: tra deep digital e realtà "
11 febbraio 2026 Cambio location per l'evento "Essere adolescenti oggi: tra deep digital e realtà"
Il liceo "Oriani " di Corato all'estero: studenti coinvolti in attività Interculturali
11 febbraio 2026 Il liceo "Oriani" di Corato all'estero: studenti coinvolti in attività Interculturali
L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna Molfetta a Fil di Sirena
11 febbraio 2026 L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna Molfetta a Fil di Sirena
Sventato furto d'auto tra Corato e Ruvo. L'intervento della Metronotte
11 febbraio 2026 Sventato furto d'auto tra Corato e Ruvo. L'intervento della Metronotte
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.