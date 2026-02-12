Tra maschere e scatti social, tornano i due concorsi del Carnevale Coratino

1° PREMIO: cena per 2 presso "La Bottega di Gigi";

Tornano i concorsi collaterali del Carnevale Coratino: il contest fotografico su Instagram e il concorso Maschera Originale, due appuntamenti ormai consolidati negli ultimi anni. I contest sono organizzati dalla Pro Loco Quadratum nell'ambito della 46° edizione del Carnevale Coratino con il patrocinio del Comune di Corato, Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, UNPLI Puglia APS.L'obiettivo del contest fotografico Carnevale Coratino è quello di valorizzare le tradizioni legate alla manifestazione al fine di promuoverla e radicarla ulteriormente nel tessuto culturale del nostro paese. La competizione si svolge su Instagram: foto e reels dovranno essere postati nel periodo che va dal 15 al 22 Febbraio con il Tag (no menzione) @carnevalecoratino e @prolococoratoSe il profilo Instagram è privato, bisognerà modificare le impostazioni della privacy spuntando la voce "pubblico" al fine di consentire la visualizzazione e la valutazione delle immagini da parte della giuria.Una giuria tecnica, scelta dall'Associazione Turistica Pro Loco Quadratum, decreterà i vincitori a cui saranno assegnati rispettivamente i seguenti premi in palio:Il concorso Maschera Originale, invece, ha l'obiettivo principale di stimolare la partecipazione e la creatività collettiva. Le maschere verranno giudicate a seconda che si distinguano per simpatia, originalità e realizzazione.Chi può partecipare? Chiunque abbia voglia di divertirsi, sia da solo che in gruppo. Le maschere dovranno scattarsi un selfie nel periodo che va dal 15 al 22 Febbraio lungo il percorso mascherato oppure presso l'Info Point in Piazza Sedile, 45 – pena l'esclusione dal concorso; in seguito, postare la foto su Instagram, taggare @carnevalecoratino e @prolococorato e aggiungere come testo "Concorso Maschera Originale – Carnevale Coratino 2026".Ai vincitori, proclamati in sede di premiazione ufficiale, saranno conferiti i seguenti premi: