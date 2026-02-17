Innesti Anziani: laboratorio di maschere. <span>Foto Anna Lops</span>
Innesti Anziani: laboratorio di maschere. Foto Anna Lops
Vita di Città

Innesti-Anziani: laboratorio di maschere per il Carnevale Coratino

Causa maltempo le maschere non sono state esposte come previsto

Corato - martedì 17 febbraio 2026 10.00
Quattro mascheroni realizzati interamente con materiale di riciclo rappresentano un affascinante incontro tra passato e presente: è il laboratorio svolto per il Carnevale Coratino dal centro "Ermes", nell'ambito di "Innesti-Anziani".

Anche se, causa maltempo Arlecchino, Olaf, l'unicorno e l'omaggio alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, non sono stati esposti in Piazza Vittorio Emanuele come previsto, rimangono un momento di condivisione tra gli anziani coinvolti che, in poco più di un mese, hanno avuto modo di esprimere la loro fantasia e abilità artigianali.

Con pigne, carta, materiali di tappezzeria o altri elementi di riciclo, gli anziani hanno avuto modo di realizzare le maschere in questione, dedicandosi con grande impegno e attenzione
8 fotoInnesti Anziani: laboratorio di maschere
Innesti Anziani: laboratorio di maschereInnesti Anziani: laboratorio di maschereInnesti Anziani: laboratorio di maschereInnesti Anziani: laboratorio di maschereInnesti Anziani: laboratorio di maschereInnesti Anziani: laboratorio di maschereInnesti Anziani: laboratorio di maschereInnesti Anziani: laboratorio di maschere
"Innesti-Anziani" è il programma di iniziative volto a favorire l'invecchiamento attivo e il benessere degli anziani, attraverso laboratori e iniziative che permettono uno spazio di condivisione, creatività e incontro. Il laboratorio delle maschere è stato uno di questi: un momento per ritornare bambini, per scherzare, per inventare e ritrovarsi.

I mascheroni sono il risultato di mani che lavorano, menti che creano e sguardi che si incontrano. È questo l'obiettivo di "Innesti-Anziani": dare spazio a quella parte di popolazione che rappresenta una risorsa preziosa e che, con la propria esperienza e conoscenze, contribuisce all'arricchimento della città.
  • Carnevale Coratino
  • Innesti
Corato, cadono le accuse: assolti i due poliziotti indicati come responsabili del mancato verbale
16 febbraio 2026 Corato, cadono le accuse: assolti i due poliziotti indicati come responsabili del mancato verbale
In Senato una proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione dei cavalli
16 febbraio 2026 In Senato una proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione dei cavalli
Altri contenuti a tema
Carnevale Coratino 2026: grande successo per la prima sfilata - FOTO Eventi Carnevale Coratino 2026: grande successo per la prima sfilata - FOTO Si rinnova la grande partecipazione per il Carnevale a Corato
“U’ Panzone”, “La Vecchiaredd” e “U’ Sceriff”: Le maschere storiche di Corato “U’ Panzone”, “La Vecchiaredd” e “U’ Sceriff”: Le maschere storiche di Corato L’origine del Carnevale e delle sue maschere più conosciute
Tra maschere e scatti social, tornano i due concorsi del Carnevale Coratino Eventi Tra maschere e scatti social, tornano i due concorsi del Carnevale Coratino Al via il contest fotografico su instagram e il concorso Maschera Originale
Al via il Carnevale Coratino: la prima domenica tra chiacchiere e spettacoli in Piazza Marconi Eventi Al via il Carnevale Coratino: la prima domenica tra chiacchiere e spettacoli in Piazza Marconi Il programma completo
Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino Eventi Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino Al via da domenica 8 febbraio
Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta Eventi Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta Dalla promozione turistica all’identità culturale, la festa torna a essere opportunità di rinascita per la città
46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati Eventi 46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati Le sfilate si terranno domenica 15, martedì 17 e domenica 22 febbraio
Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak! Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak! La Pro Loco "Quadratum" e l'Amministrazione Comunale hanno già mosso i primi passi fondamentali, incontrando nei giorni scorsi i dirigenti e i referenti degli istituti scolastici della città.
Amministrative 2026 a Corato: la conferenza del Partito Democratico
16 febbraio 2026 Amministrative 2026 a Corato: la conferenza del Partito Democratico
Verso il Referendum sulla Giustizia: incontro con i cittadini a Corato
16 febbraio 2026 Verso il Referendum sulla Giustizia: incontro con i cittadini a Corato
Carnevale Coratino 2026: grande successo per la prima sfilata - FOTO
16 febbraio 2026 Carnevale Coratino 2026: grande successo per la prima sfilata - FOTO
La Fas Basket Corato perde in casa contro Barcellona
16 febbraio 2026 La Fas Basket Corato perde in casa contro Barcellona
Una stoica e arrembante Nuova Matteotti Corato sfiora il colpaccio a Mesagne
16 febbraio 2026 Una stoica e arrembante Nuova Matteotti Corato sfiora il colpaccio a Mesagne
Corato, grandissima prestazione, ma non basta: vince la Soccer Trani 2-0
15 febbraio 2026 Corato, grandissima prestazione, ma non basta: vince la Soccer Trani 2-0
Centrodestra e civiche verso la scelta del candidato
15 febbraio 2026 Centrodestra e civiche verso la scelta del candidato
Allarme sicurezza in città
15 febbraio 2026 Allarme sicurezza in città
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.