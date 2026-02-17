Innesti-Anziani: laboratorio di maschere per il Carnevale Coratino

8 foto Innesti Anziani: laboratorio di maschere

Quattro mascheroni realizzati interamente con materiale di riciclo rappresentano un affascinante incontro tra passato e presente: è il laboratorio svolto per il Carnevale Coratino dal centro "", nell'ambito di "".Anche se, causa maltempo Arlecchino, Olaf, l'unicorno e l'omaggio alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, non sono stati esposti in Piazza Vittorio Emanuele come previsto, rimangono un momento di condivisione tra gli anziani coinvolti che, in poco più di un mese, hanno avuto modo di esprimere la loroCon pigne, carta, materiali di tappezzeria o altri elementi di riciclo, gli anziani hanno avuto modo di realizzare le maschere in questione, dedicandosi con grande impegno e attenzione"Innesti-Anziani" è il programma di iniziative volto a favorire, attraverso laboratori e iniziative che permettono uno spazio di condivisione, creatività e incontro. Il laboratorio delle maschere è stato uno di questi: un momento per ritornare bambini, per scherzare, per inventare e ritrovarsi.I mascheroni sono il risultato di mani che lavorano, menti che creano e sguardi che si incontrano. È questo l'obiettivo di "Innesti-Anziani": dare spazio a quella parte di popolazione che rappresenta unae che, con la propria esperienza e conoscenze, contribuisce all'arricchimento della città.