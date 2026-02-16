Eventi
Carnevale Coratino 2026: grande successo per la prima sfilata
Si rinnova la grande partecipazione per il Carnevale a Corato
Corato - lunedì 16 febbraio 2026 10.15
Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno da grandi e piccini ha registrato un successo che, edizione dopo edizione, sembra non voler diminuire: la 46ª edizione del "Carnevale Coratino" ha riempito le strade di colori, musica, maschere, carri e sorrisi.
La prima grande sfilata che ieri 15 febbraio ha percorso le strade della città ha trasformato Corato in un grande set cinematografico. È il "Cinema" il grande tema ispiratore per costumi, maschere e musiche di questa edizione, orchestrata dalla Pro Loco Quadratum con il sostegno del Comune e della Regione Puglia.
Scuole, parrocchie e gruppi privati hanno sfilato proponendo una loro idea di cinema, attirando migliaia di persone intorno a loro.
La seconda grande sfilata è prevista per martedì pomeriggio.
