Carnevale Coratino 2026 prima sfilata
Carnevale Coratino 2026 prima sfilata
Eventi

Carnevale Coratino 2026: grande successo per la prima sfilata

Si rinnova la grande partecipazione per il Carnevale a Corato

Corato - lunedì 16 febbraio 2026 10.15
Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno da grandi e piccini ha registrato un successo che, edizione dopo edizione, sembra non voler diminuire: la 46ª edizione del "Carnevale Coratino" ha riempito le strade di colori, musica, maschere, carri e sorrisi.

La prima grande sfilata che ieri 15 febbraio ha percorso le strade della città ha trasformato Corato in un grande set cinematografico. È il "Cinema" il grande tema ispiratore per costumi, maschere e musiche di questa edizione, orchestrata dalla Pro Loco Quadratum con il sostegno del Comune e della Regione Puglia.

Scuole, parrocchie e gruppi privati hanno sfilato proponendo una loro idea di cinema, attirando migliaia di persone intorno a loro.

La seconda grande sfilata è prevista per martedì pomeriggio.
14 fotoCarnevale Coratino 2026 prima sfilata
Carnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilataCarnevale Coratino 2026 prima sfilata
  • Pro Loco Quadratum
  • Carnevale Coratino
  • Carnevale
Corato, grandissima prestazione, ma non basta: vince la Soccer Trani 2-0
15 febbraio 2026 Corato, grandissima prestazione, ma non basta: vince la Soccer Trani 2-0
Centrodestra e civiche verso la scelta del candidato
15 febbraio 2026 Centrodestra e civiche verso la scelta del candidato
Altri contenuti a tema
“U’ Panzone”, “La Vecchiaredd” e “U’ Sceriff”: Le maschere storiche di Corato Vita di Città “U’ Panzone”, “La Vecchiaredd” e “U’ Sceriff”: Le maschere storiche di Corato L’origine del Carnevale e delle sue maschere più conosciute
Tra maschere e scatti social, tornano i due concorsi del Carnevale Coratino Tra maschere e scatti social, tornano i due concorsi del Carnevale Coratino Al via il contest fotografico su instagram e il concorso Maschera Originale
Al via il Carnevale Coratino: la prima domenica tra chiacchiere e spettacoli in Piazza Marconi Al via il Carnevale Coratino: la prima domenica tra chiacchiere e spettacoli in Piazza Marconi Il programma completo
Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino Al via da domenica 8 febbraio
Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta Dalla promozione turistica all’identità culturale, la festa torna a essere opportunità di rinascita per la città
46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati 46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati Le sfilate si terranno domenica 15, martedì 17 e domenica 22 febbraio
Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak! Vita di Città Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak! La Pro Loco "Quadratum" e l'Amministrazione Comunale hanno già mosso i primi passi fondamentali, incontrando nei giorni scorsi i dirigenti e i referenti degli istituti scolastici della città.
A Corato torna "Moda al Volante", il programma A Corato torna "Moda al Volante", il programma La partecipazione è aperta e gratuita
Allarme sicurezza in città
15 febbraio 2026 Allarme sicurezza in città
25 anni di impegno e solidarietà della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato
14 febbraio 2026 25 anni di impegno e solidarietà della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato
Corato-Trani, Colabella: «Il mio intento è salvare la categoria. Difficile proseguire da solo»
14 febbraio 2026 Corato-Trani, Colabella: «Il mio intento è salvare la categoria. Difficile proseguire da solo»
“U’ Panzone”, “La Vecchiaredd” e “U’ Sceriff”: Le maschere storiche di Corato
14 febbraio 2026 “U’ Panzone”, “La Vecchiaredd” e “U’ Sceriff”: Le maschere storiche di Corato
Tra libertà, storia e diritto: Un dialogo di “Nuova Umanità”
13 febbraio 2026 Tra libertà, storia e diritto: Un dialogo di “Nuova Umanità”
"Afflitti ma non abbattuti ": a Corato un evento sulla condizione dei cristiani perseguitati
13 febbraio 2026 "Afflitti ma non abbattuti": a Corato un evento sulla condizione dei cristiani perseguitati
Gatto bloccato su un pino: salvato dai Vigili del Fuoco di Corato
12 febbraio 2026 Gatto bloccato su un pino: salvato dai Vigili del Fuoco di Corato
Controlli della Squadra Volanti a Corato: fermata Mercedes con tre uomini
12 febbraio 2026 Controlli della Squadra Volanti a Corato: fermata Mercedes con tre uomini
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.