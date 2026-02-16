Carnevale Coratino 2026: grande successo per la prima sfilata

14 foto Carnevale Coratino 2026 prima sfilata

Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno da grandi e piccini ha registrato un successo che, edizione dopo edizione, sembra non voler diminuire: laha riempito le strade di colori, musica, maschere, carri e sorrisi.La prima grande sfilata che ieri 15 febbraio ha percorso le strade della città ha trasformato Corato in un grande set cinematografico. È il "" il grande tema ispiratore per costumi, maschere e musiche di questa edizione, orchestrata dallaScuole, parrocchie e gruppi privati hanno sfilato proponendo una loro idea di cinema, attirando migliaia di persone intorno a loro.La seconda grande sfilata è prevista per martedì pomeriggio.