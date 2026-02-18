Grande successo per le seconda sfilata del Carnevale Coratino – FOTO

36 foto Carnevale Coratino 2026: le foto del martedì

Neanche quest'anno il Carnevale Coratino si è fermato: nonostante il forte vento, ieri 17 febbraio le strade di Corato erano piene di colori, maschere, carri e curiosi. I gruppi, partiti da via Lama di Grazia, hanno attraversato via Aldo Moro, piazza Vittorio Emanuele fino a piazza Cesare Battisti, dove si sono esibiti nei loro vestiti colorati con coreografie e musiche ben studiate.Dai più piccoli ai più grandi,, anche grazie al dj set finale a tema.Il prossimo appuntamento è fissato percon la sfilata dalle ore 16, la proclamazione dei vincitori e il gran finale con il concerto di Cecilia Gayle.