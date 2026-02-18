Eventi
Grande successo per le seconda sfilata del Carnevale Coratino – FOTO
Continua la 46^ edizione del Carnevale a Corato con il Martedì Grasso
Corato - mercoledì 18 febbraio 2026 9.35
Neanche quest'anno il Carnevale Coratino si è fermato: nonostante il forte vento, ieri 17 febbraio le strade di Corato erano piene di colori, maschere, carri e curiosi. I gruppi, partiti da via Lama di Grazia, hanno attraversato via Aldo Moro, piazza Vittorio Emanuele fino a piazza Cesare Battisti, dove si sono esibiti nei loro vestiti colorati con coreografie e musiche ben studiate.
Dai più piccoli ai più grandi, il "Cinema" del Carnevale Coratino ha registrato un grandioso successo, anche grazie al dj set finale a tema.
Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio con la sfilata dalle ore 16, la proclamazione dei vincitori e il gran finale con il concerto di Cecilia Gayle.
