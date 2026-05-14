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Molfetta e Corato uniscono i loro carnevali: nasce un percorso condiviso tra tradizione e territorio

Venerdì 15 maggio la conferenza stampa

Corato - giovedì 14 maggio 2026 13.00 Comunicato Stampa
Tradizione, identità territoriale e progettualità condivisa: venerdì 15 maggio, alle ore 19, nel Palazzo della Musica "Don Salvatore Pappagallo" di Molfetta (via Filippo Cifariello 25), si terrà la conferenza stampa che sancirà l'avvio di un percorso di collaborazione tra il Carnevale di Molfetta e il Carnevale Coratino, due realtà storiche della tradizione pugliese accomunate da una forte radice popolare e da un patrimonio culturale costruito negli anni attraverso carri allegorici, maschere, partecipazione cittadina e valorizzazione del territorio.

L'incontro rappresenterà un momento di confronto pubblico dedicato alle prospettive future dei due carnevali, con l'obiettivo di costruire sinergie culturali e promozionali capaci di rafforzare il legame tra comunità, turismo e tradizioni locali.

Interverranno: · Rocco Lauciello, presidente regionale UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) · Danilo Sancilio, presidente Fondazione Carnevale Molfetta · Gerardo Giuseppe Strippoli, presidente Pro Loco Quadratum - Carnevale Coratino Il Carnevale di Molfetta affonda le proprie radici in una lunga tradizione cittadina che, tra memoria popolare, satira e spettacolo, ha animato per decenni le strade del centro urbano, diventando uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità.

Nato nella sua forma moderna negli anni Cinquanta, il carnevale molfettese ha coinvolto generazioni di artigiani, scuole e associazioni, mantenendo vivo un forte senso identitario. Anche il Carnevale Coratino custodisce una storia profondamente radicata nel tessuto sociale della città, con origini che risalgono tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.

Organizzato e promosso dalla Pro Loco Quadratum dal 1978, si distingue per le sue maschere storiche, i gruppi allegorici e un forte coinvolgimento della cittadinanza, divenendo negli anni una delle manifestazioni più riconoscibili del territorio.
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