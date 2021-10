Altro video dei bulli del machete: dito medio nel Commissariato di PS

Quattro ragazzi, di cui tre appena maggiorenni (volti noti alla Polizia), si sono esibiti su Instagram brandendo un machete in piazza Abbazia, a Corato, cittàrecentemente venuta alla ribalta delle cronache per i suoi forti collegamenti con la criminalità barese, come ha dichiarato lo stesso sindaco De Benedittis, sia in Commissione Sicurezza che in Consiglio Comunale, prendendo spunto da una relazione della Direzione Investigativa Antimafia, pubblicata nel settembre 2021,nella quale emerge che a Corato sono presenti infiltrazioni mafiose di clan baresi.Il video del machete è diventato virale e numerose segnalazioni sono pervenute alla Polizia di Stato, che ha identificato i quattro responsabili.I giovani sono stati accompagnati in Commissariato, denunciati a piede libero e rilasciati poco dopo.Fin qui tutto bene, se non fosse che i denunciati hanno tranquillamente girato un filmato, all'interno dello stesso Commissariato, nel quale hanno salutato il pubblico dei social con il dito medio.E anche questo video è diventato virale… oltre al danno, la beffa.Non si può continuare a garantire la sicurezza dei cittadini coratini, con pochissimi uomini, insufficienti persino a controllare cosa fanno gli accompagnati in Commissariato.Più si andrà avanti e più questa situazione si aggraverà, lasciando la città in mano a simili gruppi di facinorosi, sempre più numerosi.