Estorsione, nuova ordinanza di custodia cautelare eseguite dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due coratini, attualmente detenuti nel carcere di Lecce. Si tratta di B. L. e P. M., entrambi coinvolti nella rapina ai danni di un fruttivendolo e nella tentata estorsione ai danni di un imprenditore.Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Corato hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza relativi al coinvolgimento dei due in pratiche estorsive ai danni di un esercizio di somministrazione bevande.Il giudice per loro ha disposto l'esecuzione di una nuova misura cautelare che è stata notificata ai due nel carcere di Lecce dove sono attualmente detenuti.