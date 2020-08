Angela Quinto: "Il centrodestra ha scelto Perrone. Ritiro la mia candidatura"

L'esponente di Città in Fiore: "Rimarremo in panchina ma daremo il nostro contributo alla città"

"Non sarò candidata sindaco e Città in Fiore non parteciperà alle prossime elezioni". Lo ha detto Angela Quinto, l'esponente del movimento civico che già lo scorso gennaio aveva annunciato la sua candidatura a prima cittadina e che aveva raccolto anche l'adesione di alcuni partiti politici di centrodestra.Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato il suo ritiro, Quinto ha spiegato che il suo "passo indietro" è legato alla decisione dei partiti di centrodestra e parte del Polo di Centro di puntare sulla candidatura a Sindaco del già senatore Gino Perrone.È stata proprio l'esponente de La città in Fiore a rivelare il nome del candidato sindaco del centrodestra prima ancora dell'ufficializzazione da parte del diretto interessato.