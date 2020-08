L'UDC ringrazia Angela Quinto: «I semi progettuali offerti non saranno dispersi»

Nel corso della conferenza stampa nella quale annunciava il suo ritiro dalla competizione politica, Angela Quinto non aveva risparmiato parole di riconoscenza a quei partiti del Polo di Centro che avevano scelto di sostenere il suo progetto politico, ed in particolare l'UDC del neo segretario Vincenzo Labianca. Parole di elogio ampiamente ricambiate dalla dirigenza locale del partito che, a nome del segretario nazionale Cesa, ha voluto esprimere « il più vivo e doveroso ringraziamento ad Angela Quinto per la serietà, l'umiltà, e lo spirito di servizio con cui ha lavorato in questi mesi, permettendo di presentare alla città un centro destra unito che si mette in seria competizione per la vittoria».«Una cosa è certa: i semi progettuali offerti da Angela Quinto e dal suo movimento alla città non saranno dispersi e attraverso noi contribuiranno a dare un nuovo "colore alla nostra amata Città". Auguro ad Angela Quinto di continuare a essere portatrice di idee e progettualità con lo spirito che l'ha sempre contraddistinta, mantenendo vivo l'amore e la dedizione per la nostra comunità» ha detto il segretario Labianca.