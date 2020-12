APE: "La maggioranza non ci ha mai coinvolto nelle decisioni"

Cogliamo l'occasione, pur non avendo una nostra diretta rappresentanza in consiglio comunale, per confermare la nostra posizione, perfettamente in linea con quella della coalizione, e l'immutata fiducia in Vito Bovino che è stato e rimane il nostro punto di riferimento.

Abbiamo deciso, senza esitazione, di continuare a sostenere il cambiamento con un documento politico che non chiedeva altro, se non la condivisione di un percorso comune.

Dopo il risultato elettorale, che ha visto vincente il Prof. Corrado Nicola De Benedittis, non c'è stato alcun nostro coinvolgimento nelle decisioni sino ad oggi assunte dalla maggioranza.

Abbiamo sempre creduto in un percorso, seppur partito da punti differenti, che potesse tener conto di tutte le anime dell'area progressista unite dalla voglia di contribuire al rilancio della nostra città.

Ribadiamo che la nostra sarà un' opposizione costruttiva, che valuterà di volta in volta i temi del dibattito e la funzionalità degli stessi.

Associazione Progresso Etico

Una nota della Associazione Progresso EticoIl movimento civico APE augura buone feste a tutti i concittadini con la speranza che il 2021 sia un anno di rinascita economica e sociale.