Carabinieri forestali
Carabinieri forestali
Territorio

Approvato l'accordo tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali per la tutela ambientale

Intesa biennale 2025-2026 da 350mila euro per rafforzare i controlli

Corato - venerdì 24 ottobre 2025 Comunicato Stampa
La Giunta regionale della Puglia ha approvato lo schema di Accordo tra la Regione Puglia e il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", volto a rafforzare la sorveglianza, la prevenzione e la tutela ambientale all'interno delle aree naturali protette regionali.

L'intesa, che avrà validità per il biennio 2025-2026, prevede un contributo complessivo regionale di 350.000 euro destinato al Comando dei Carabinieri Forestali, per sostenere le attività operative di controllo, monitoraggio e valorizzazione delle aree protette e della Rete Natura 2000.

Attraverso questa collaborazione, la Regione Puglia intende potenziare le azioni di prevenzione degli incendi boschivi, la vigilanza sul rispetto delle norme di tutela ambientale e la salvaguardia della fauna selvatica, garantendo un presidio capillare su tutto il territorio.

L'accordo prevede anche iniziative congiunte di educazione e sensibilizzazione ambientale, volte a promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini sulla necessità di preservare il patrimonio naturale regionale.

Per l'assessora all'Ambiente della Regione Puglia questo accordo consolida una collaborazione strategica con i Carabinieri Forestali, che da sempre garantiscono un presidio essenziale per la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale della Puglia. L'intesa rafforza la capacità della Regione di agire in modo coordinato per la conservazione delle aree protette e la prevenzione dei rischi ambientali, unendo competenze, risorse e impegno a servizio della collettività. Si tratta di un passo importante nella direzione di una gestione responsabile e integrata del territorio, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e tutela della biodiversità che la Regione Puglia persegue con continuità.

La cooperazione tra Regione e Comando Forestale rappresenta un modello di collaborazione interistituzionale, finalizzato a un controllo più efficace del territorio e alla gestione sostenibile delle risorse naturali, nell'ottica della prevenzione dei rischi ambientali e del mantenimento della biodiversità.
  • Carabinieri forestali
 Salute e benessere a scuola: al via il progetto "Dai equilibrio al tuo respiro "
24 ottobre 2025  Salute e benessere a scuola: al via il progetto "Dai equilibrio al tuo respiro"
La libertà di critica o libertà di diffamazione?
24 ottobre 2025 La libertà di critica o libertà di diffamazione?
Altri contenuti a tema
I Carabinieri Forestali pronti alla campagna di contrasto agli incendi boschivi Attualità I Carabinieri Forestali pronti alla campagna di contrasto agli incendi boschivi Rinnovato l'accordo sottoscritto con la Regione Puglia
Parco Alta Murgia, siglato protocollo d'intesa per il contrasto agli abusi edilizi Parco Alta Murgia, siglato protocollo d'intesa per il contrasto agli abusi edilizi Duplice obiettivo: dare impulso alle demolizioni e impedire ulteriori costruzioni non a norma
Nel Parco reati in diminuzione ma gli incendi restano un problema Cronaca Nel Parco reati in diminuzione ma gli incendi restano un problema Il bilancio delle attività dei Carabinieri Forestali
Selfie con le carcasse di cinghiali uccisi, nei guai un gruppo di cacciatori Cronaca Selfie con le carcasse di cinghiali uccisi, nei guai un gruppo di cacciatori Operazione dei Carabinieri Forestali
Reati nel Parco, +40% degli illeciti amministrativi. In un anno sanzioni per 370mila euro Cronaca Reati nel Parco, +40% degli illeciti amministrativi. In un anno sanzioni per 370mila euro Diminuiscono gli incendi boschivi ma aumentano i reati legati all'abbandono dei rifiuti
Carabinieri in mountain bike sorveglieranno il Parco dell'Alta Murgia Carabinieri in mountain bike sorveglieranno il Parco dell'Alta Murgia I Forestali a tutela della grande area naturale
Forestali al setaccio del Parco. Nessuna scampagnata nelle campagne murgiane Cronaca Forestali al setaccio del Parco. Nessuna scampagnata nelle campagne murgiane Solo due le persone trovate senza giustificato motivo nell’area protetta
Parco dell'Alta Murgia, attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti dei Carabinieri Parco dell'Alta Murgia, attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti dei Carabinieri Diverse le sanzioni amministrative elevate
A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole ": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi
24 ottobre 2025 A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi
Corato aderisce all’iniziativa per candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace
23 ottobre 2025 Corato aderisce all’iniziativa per candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace
Torna a Corato “OcuMurgia”: medici e specialisti insieme per la salute degli occhi
23 ottobre 2025 Torna a Corato “OcuMurgia”: medici e specialisti insieme per la salute degli occhi
Lavori per il verde pubblico, Colabella: «Usato il mio nome per fini politici, mi riservo vie legali»
23 ottobre 2025 Lavori per il verde pubblico, Colabella: «Usato il mio nome per fini politici, mi riservo vie legali»
Corato si prepara a vivere il suo “Incanto” per il Natale 2025
23 ottobre 2025 Corato si prepara a vivere il suo “Incanto” per il Natale 2025
1
Panificio nel mirino ladri in azione nella notte
23 ottobre 2025 Panificio nel mirino ladri in azione nella notte
Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno "
23 ottobre 2025 Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno"
L'Arcivescovo presiede la Messa per l'insediamento di Don Paolo Spera al Sacro Cuore
23 ottobre 2025 L'Arcivescovo presiede la Messa per l'insediamento di Don Paolo Spera al Sacro Cuore
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.