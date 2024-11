Aree camper a Corato, “Camperando” scrive all’amministrazione comunale

Si continua a parlare di "" a Corato e a puntare i riflettori sul tema è la pagina Facebook di "" che, sul suo profilo social, scrive quanto di seguito riportato:"Qualche giorno fa gli amici dell'hanno inviato una pec al sindaco e a tutti i consiglieri comunali per informarli di unche finanzia la realizzazione delle aree camper.Dal, anno in cui assieme ad altre associazioni ci siamo fatti promotori di questa campagna per lo sviluppo del turismo itinerante a Corato, di occasioni per finanziare la costruzione dell'area ce ne sono state tante".Poi il post prosegue con un'ironia diretta al comune: "" per sottolineare come, ancora oggi, non si sia giunti a una soluzione."Nel corso del consiglio comunale di ieri - continua il post - il consigliereè stato l'unico dai banchi della maggioranza a rispondere pubblicamente agli amici di Camperando e di fattoStando al post, il consigliere Addario, avrebbe poi elencato una serie di finanziamenti ottenuti per la realizzazione di un paio di asili e dell'ecoestramurale. "Opere - conclude articolo 49 - che potranno essere senza dubbio utilissime, ma che sicuramente sono state programmate dopo il 2021, anno in cui è stata richiesta la realizzazione dell'area camper".A conclusione del post il riferimento ai lavoratori del comparto e alle loro condizioni: "I dipendenti, sottorganico, da sempre lavorano alacremente. Lo hanno fatto e continueranno a farlo come sempre".