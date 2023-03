Terremoto in Turchia e Siria, l'associazione Articolo 49: "Ondata di affetto incredibile, indumenti consegnati al punto di raccolta preposto

L'associazione Articolo 49 annuncia di aver consegnato i centinaia di indumenti raccolti nei giorni scorsi, a sostegno dei terremotati di Turchia e Siria, presso un punto preposto dall'ambasciata turca.Le donazioni sono concluse, pertanto si invita la cittadinanza a non consegnare più nulla. Ciò che è stato inviato fuori tempo massimo sarà comunque in qualche modo inviato.Nella nota dell'associazione, condivisa per mezzo dei social, si legge:"Ricorderemo a lungo questa esperienza.Abbiamo voluto dare il nostro contributo per alleviare in minima parte le difficoltà dei sopravvissuti alla serie di terremoti accaduti in Turchia e Siria lo scorso mese.Ringraziamo tutti coloro che hanno donato, tantissimi.Un grande abbraccio va a Benedetta, Rosanna, Gabriella, Nina, Nunzia, Grazia, Rosalba, Isa, Elena, Peppino, Franco, Francesco, Domenico, Aldino e tutti coloro che spontaneamente si sono aggiunti alla macchina organizzativa che avevamo previsto per selezionare, impacchettare, catalogare tutto quello che ci è stato consegnato.Grazie a tutti!"