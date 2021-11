Social Video 2 minuti Arif, volontari ed Esercito liberano il Parco dell'Alta Murgia dagli pneumatici abbandonati

10 foto Arif, volontari ed Esercito liberano il Parco dell'Alta Murgia dagli pneumatici abbandonati

Al via oggi la seconda fase dell'iniziativaper liberare diverse aree del Parco dai pneumatici fuori uso abbandonati, grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto l'Arif Puglia nell'attività di ricerca e accumulo e l'11° Reggimento Genio Guastatori della Brigata "Pinerolo" nella rimozione e smaltimento presso l'impianto di trattamento e riciclaggio "Corgom" di Corato. Alla prima fase di, che a ottobre scorso ha mobilitato centinaia di cittadini con lo slogan, segue un recupero straordinario di PFU per il ripristino dei luoghi particolarmente oggetto di abbandono.«L'operazione realizzata oggi ha un doppio risvolto – dichiara, presidente PNAM – da un lato abbiamo rimosso un rifiuto tra i più presenti nel Parco e che costituiva combustibile per gli incendi nei boschi, dall'altro, lo stesso rifiuto lo abbiamo trasformato in risorsa, favorendo il modello virtuoso dell'economia circolare. L'abbandono di pneumatici in natura è tra i fattori più gravi di inquinamento ambientale, con danni estetici e alla biodiversità del territorio. Ringrazio l'Esercito, l'Arif e Corgom per l'importante attività di ripristino della bellezza, che proseguirà a breve con la rimozione di carcasse di auto dalla Grava di Faraualla»., inserito nell'ambito di un'esercitazione,trasportati su otto camion. I PFU raccolti sono stati smaltiti nell'impianto "Corgom" la cui filosofia sposa i principi virtuosi dell'economia circolare, ottenendo materie prime seconde da utilizzare per produrre materiali nuovi. La gomma riciclata ricavata dai PFU può essere reimpiegata per costruire campi da calcio, asfalti modificati e aree gioco per bambini.proseguirà nelle prossime settimane con una terza importante azione a tutela del patrimonio geologico del Parco. In sinergia con il Soccorso Alpino e Speleologico pugliese, Federazione Speleologica Pugliese e con il Centro Altamurano Ricerche Speleologiche, tra gli inghiottitoi più importanti del sud Italia con una profondità di 260 metri.Interviste a: Francesco Tarantini - Presidente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e Vito Scaringella