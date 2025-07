Sindaci  chiedono a gran voce la riconferma di Francesco Tarantini alla Presidenza del Parco

Dal 1° luglio, la presidenza del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è vacante, un'assenza che ha sollevato preoccupazioni tra i sindaci dei comuni che fanno parte di questa preziosa area protetta.Con un coro unanime, i primi cittadini hanno espresso la loro chiara e forte richiesta: la riconferma di Francesco Tarantini alla guida del Parco.L'appello dei sindaci non è casuale. Durante il suo mandato, Tarantini ha saputo tessere un rapporto solido e proficuo con le amministrazioni locali, dimostrando una profonda conoscenza del territorio e una spiccata capacità di promuovere iniziative volte alla sua tutela e valorizzazione.Dalla conservazione della biodiversità allo sviluppo di un turismo sostenibile, passando per la promozione delle eccellenze agroalimentari, il suo operato è stato ampiamente riconosciuto come un fattore chiave per la crescita e la visibilità del Parco.I sindaci sottolineano come la continuità della gestione sia fondamentale in un momento cruciale per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Vi sono progetti in corso, sfide da affrontare e nuove opportunità da cogliere, e avere al timone una figura esperta e già ben inserita nel contesto territoriale e istituzionale è visto come una garanzia di efficacia e stabilità.La sua riconferma significherebbe non disperdere il patrimonio di esperienza e le relazioni costruite, ma al contrario, rafforzarle per il bene comune.L'Alta Murgia è un patrimonio inestimabile, un connubio unico di natura, storia e cultura.La voce dei suoi sindaci è chiara: per continuare il percorso di crescita e per affrontare le sfide future con la stessa determinazione e visione, la leadership di Francesco Tarantini è considerata indispensabile.Ora la palla passa alle istituzioni competenti, con la speranza che questo appello congiunto venga ascoltato per il bene del Parco e delle comunità che lo vivono.