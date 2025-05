Biodiversa, l'edizione 2025 sarà dedicata a Papa Francesco

La sede della presidenza della Regione Puglia, a Bari, ha ospitato questa mattina, 6 maggio, la conferenza stampa di presentazione di, la rassegna nazionale dedicata alle aree protette italiane che si svolgerà dal 9 all'11 maggio prossimi nel quartiere fieristico di Gravina in Puglia. Si tratta di un'edizione speciale, che celebra il riconoscimento diAlla presentazione erano presenti l'assessora regionale all'Ambiente,ed il commissario straordinario del Parco, Francesco Tarantini. La prima ha ricordato l'obiettivo primario dell'impegno della Regione Puglia, quello di facilitare reti istituzionali per coadiuvare il Ministero nel Piano Nazionale di Ripristino ambientale, destinato ad aree verdi, porzioni della nostra agricoltura ed a foreste. L'assessora ha quindi esaltato il lavoro di squadra tra l'Ente che rappresenta e l'Ente parco, rimarcando come il riconoscimento a Geoparco UNESCO non possa essere solo un obiettivo di cui essere fieri, ma bisogna lavorare insieme per mantenerlo.L'ambito traguardo - ha ricordato Tarantini - è stato ufficializzato «il 16 aprile scorso e quello murgiano è il dodicesimo geoparco a livello nazionale. Questa seconda edizione - ha rimarcato - punta a far conoscere il valore dei Geoparchi non solo come custodi della biodiversità e della geodiversità, ma come spazi vivi di innovazione e partecipazione delle comunità locali. Dopo il riconoscimento UNESCO di MurGEopark, l'Ente Parco rilancia così il proprio impegno con una rassegna che mette al centro la valorizzazione di territori unici, celebrandoli insieme ai protagonisti dei Geoparchi e del sistema delle aree protette italiane».All'interno degli stand che saranno allestiti nella cittadina murgiana dal 9 all'11 maggio si alterneranno conferenze, dibattiti ed attività pensate per tutte le età. Vi saranno laboratori, showcooking, mostre che vedranno sia gli enti scientifici, sia gli operatori ambientali quali grandi protagonisti. Spazio anche alla musica ed allo spettacolo: il 9 maggio ospite sarà il celebre jazzista Fabrizio Bosso, mentre il 10 maggio sul palco di Gravina in Puglia salirà l'attore e comico Nino Frassica, per una serata che si preannuncia come il giusto mix tra note e risate.