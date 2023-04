Associazione Imprenditori Coratini organizza incontro sulla sicurezza cittadina

Il tema della sicurezza è ultimamente particolarmente sentito nella città di Corato sia da parte dei cittadini sia da parte degli operatori dell'industria, dell'artigianato e del commercio.L'Associazione Imprenditori Coratini ha organizzato per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 18.00 presso la propria sede sita sulla S.P. 231 al km.32,700 presso l'executive center, un evento con la partecipazione congiunta di Carabinieri, Polizia e Polizia locale per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della sicurezza urbana e sulla collaborazione sia tra le forze dell'ordine sia con i cittadini stessi per garantire la protezione di cittadini e imprese.Durante la giornata, ci saranno gli interventi del Sindaco del Comune di Corato Prof. Corrado de Benedittis, del Luogotenente Francesco Dimiccoli, comandante della stazione dei Carabinieri di Corato, del Dott. Ignazio Cozzoli e del Comandante della Polizia Locale Dott. Giuseppe Loiodice.Saranno presentate le azioni messe in atto dalle diverse forze dell'ordine per contrastare la criminalità e saranno forniti consigli utili per prevenire i reati e per proteggere la propria abitazione e le proprie aziende.Saranno inoltre mostrati i vantaggi della videosorveglianza, che permette di monitorare costantemente le zone urbane, prevenire i reati e individuare i responsabili soprattutto quando è possibile interconnettere i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.