Premio AIC "Luce d'Impresa": in Sala Verde presentati gli "Awards" dell' imprenditoria coratina

L'Associazione Imprenditori Coratini ha lanciato ufficialmente il premio "Luce d'Impresa", che andrà a premiare le eccellenze imprenditoriali coratine del 2023. Il premio, istituito precipuamente per creare rete e ulteriori risorse tra gli imprenditori, è stato presentato ufficialmente questa mattina alla stampa, in Sala Verde.Sono intervenuti il Sindaco Corrado De Benedittis, l'Assessore Concetta Bucci, il Presidente dell' AIC Claudio Amorese, il dott. Vito Cannillo, la dottoressa Giusy Scaringella (Steel Tech), il dott. Vincenzo Cifarelli, soci AIC e nell'organizzazione di Luce d'Impresa e la professoressa Nicoletta Minutilli, che ha supervisionato gli alunni del Liceo Artistico di Corato per la realizzazione delle bozze dei premi che verranno consegnati ai vincitori delle diverse categorie.LE CATEGORIE E LE NOMINATION:Sono sei le categorie selezionate per la prima edizione del premio, ognuna delle quali dedicata ad un imprenditore coratino che ha lasciato il segno nella storia recente della nostra città:Premio "Luigi Tedone", che premia iniziative sociali impattanti nella nostra città: CMA srl, Maiora srl, Open if in Apulia APS.Premio "Francesco Gallo" al giovane imprenditore under 40 con idee innovative. I candidati sono Galise 1907, Antico Commercio, Real Security Impianti.Premio "Domenico D'Introno", che premia le eccellenze coratine nel mondo. I due candidati sono Antonio Di Gennaro (SVP Finance & CFO at ATR Aviation) e Giuseppe Galassi (Managing Director Fiat e Abarth).Premio "Nando Lucarelli" alle imprese green. Le candidature qui sono quattro: Casal Missori 1786, Corgom srl, CMA srl, Green Walls spa.Premio "Michele De Palma" dedicato alle "Inarrestabili donne". Le imprese femminili in nomination sono Lamacupa Azienda Agricola (Mariarosa Arbore), Pastificio Granoro Attilio Mastromauro (Marina Mastromauro) e Almond Travel srl (Titti Cinone).Infine il premio più importante (facendo un raffronto con delle più famose statuette, il riconoscimento al miglior film), che è il Premio "Attilio Mastromauro", che va all'imprenditore dell'anno. I candidati sono Caseificio Maldera srl, CMA srl , Air Center srl e Teknosms srl.COME VOTARE:Ci sono due modi per votare i migliori imprenditori coratini del 2023: il primo è destinato ai soci AIC e il loro voto vale per il 70% del totale; il secondo, aperto a tutti i cittadini di Corato, è inviando un messaggio WhatsApp al 3203892296, indicando il nome del candidato e la categoria di appartenenza. Ogni numero telefonico può votare una sola volta.IL PREMIO:Le statuette del nuovo riconoscimento tutto made in Corato sono ancora in via di definizione. La realizzazione dei progetti è stata affidata ai ragazzi delle sezioni quinte del Liceo Artistico Stupor Mundi di Corato, sotto la supervisione della Professoressa Nicoletta Minutilli. Molte valide proposte sono pervenute agli organizzatori, che stanno anche paventando l'idea di realizzare un premio ad hoc per ogni categoria, con il fil rouge dell'oggetto Lampadina come idea di base.LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE:I premi verranno consegnati il 16 febbraio, nel corso di una cena di Gala organizzata presso la Masseria Poste di Mezzo, a Corato.