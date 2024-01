Premio "Luce d'impresa 2023": giovedì mattina la conferenza stampa di presentazione

Il 18 gennaio alle ore 10:00 presso la Sala Verde del Comune di Corato. L'Associazione Imprenditori Coratini (AIC) presenterà ufficialmente il prestigioso premio "Luce d'Impresa" 2023, un'iniziativa dedicata a celebrare e riconoscere l'eccellenza imprenditoriale nel territorio di Corato.Il premio mira a mettere in luce le imprese che si sono distinte nel 2023 per il loro operato, ispirando altri imprenditori e aziende attraverso esempi di eccellenza, innovazione e leadership.La conferenza stampa sarà un'occasione cruciale per presentare le categorie di premio, tra cui "Imprenditore dell'anno", "Giovane imprenditore", "Impresa Green", "Inarrestabili donne", "Corato sociale" e "Coratini nel mondo". Inoltre, saranno intitolati premi alla memoria di figure illustri come Attilio Mastromauro, Luigi Tedone, Vincenzo D'Introno, Francesco Gallo, Nando Lucarelli e Michele De Palma, che hanno contribuito significativamente al mondo imprenditoriale coratino.La commissione speciale di valutazione, composta da esperti del settore, ha esaminato attentamente le candidature, contribuendo a identificare le aziende finaliste. Durante l'evento finale, la selezione del vincitore sarà determinata dai voti dei soci AIC, ma sarà aperta a tutti coloro che desiderano esprimere la loro preferenza.Questo evento significativo che celebrerà il dinamismo imprenditoriale di Corato, fornirà uno sguardo esclusivo sulle aziende che hanno illuminato il panorama imprenditoriale locale nel corso del 2023.Interverranno nel corso della giornata, l'ing. Claudio Amorese, presidente AIC assieme a Vincenzo Cifarelli, direttore dell'associazione con i componenti del CDA e della Commissione Speciale di valutazione.