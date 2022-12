L'associazione imprenditori coratini lancia la campagna #comproacorato

#comproacorato è L'hashtag lanciato dall'associazione imprenditori coratini in prossimità delle festività natalizie con la finalità di sensibilizzare gli utenti ad acquistare i propri regali di Natale nelle attività cittadine.La grafica mostra sul lato destro un albero di Natale sovrastato dal simbolo dell'associazione, riempito con i nomi tutti gli associati e contornato dagli elementi "spacchettati" che compongono il simbolo dell'associazione. Nella parte sinistra è citato il ritornello della canzone di Roberta Bonanno "A Natale puoi" che precede i messaggi riguardanti gli aspetti positivi del "comprare nella propria città" che l'associazione individua in "aiutare la micro economia locale" per veicolare i messaggi che alimentando il commercio locale si vivacizza la città, si aiuta la microeconomia locale e si riduce l'impatto ambientale.La campagna di sensibilizzazione è completata, di conseguenza, con l'affissione dei manifesti sugli appositi spazi pubblicitari.