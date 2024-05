Come aumentare la competitività delle imprese oggi il convegno AIC

Oggi a partire dalle ore 18.00 si terrà presso l'auditorium del Liceo Artistico Federico II, stupor mundi a Corato, un evento organizzato dall'Associazione Imprenditori Coratini e da CONFIMI Industria insieme con la Regione Puglia in cui si approfondiranno gli strumenti messi a disposizione dalla nostra Regione per sostenere la competitività delle nostre aziende. Parteciperanno la Direttora del Dipartimento dello Sviluppo Economico Gianna Elisa Berlingerio e il Direttore Generale di Pugliasviluppo Antonio De Vito. Vi saranno inoltre i contributi dei dirigenti degli istituti professionalizzanti del Comune di Corato finalizzati ad approfondire necessità e criticità legate all'imprenditoria giovanile.Vi sarà infine un dibattito confronto che potrà essere una utile occasione sia per le imprese sia per la pubblica amministrazione per elaborare una visione condivisa dello sviluppo economica nel breve, medio e lungo termine favorendo il posizionamento competitivo delle aziende nel mercato globale che caratterizza la situazione geopolitica attuale.