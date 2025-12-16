Terminano 89 anni di storia: “Tondo” chiude le porte il 31 dicembre

Con un post su Facebook, Mario Tondo, proprietario dello storico negozio di tessuti "",«Dopo 89 anni di storia, il nostro negozio si prepara a chiudere le sue porte il 31 dicembre». 89 anni che hanno reso l'attività uno dei punti saldi della città. Passeggiando per il corso cittadino la scritta "Tondo" è una certezza ormai riconoscibile da grandi e piccini.«È difficile trovare le parole giuste per raccontare cosa significhi mettere la parola fine a qualcosa che ha attraversato quasi un secolo di vita, di lavoro e di emozioni», sono le parole di Mario che ben racchiudono questi, iniziata con il padre Natale e che in questi anni, è stato in grado di trasmettere valori quali l'impegno, la dedizione e l'onestà nel lavoro.«Poi siamo arrivati io e mio fratello, che per tanti anni abbiamo condiviso questo percorso, portando avanti con orgoglio ciò che mio padre aveva costruito. Dopo la sua scomparsa, abbiamo continuato insieme al mio storico staff con la stessa passione e con la speranza di onorare il suo nome e la nostra storia», racconta con orgoglio.Non solo un posto dove vendere prodotti, ma «un punto d'incontro, una piccola comunità. Qui sono passate generazioni di clienti, molti dei quali sono diventati amici»., ha «visto crescere famiglie, condiviso chiacchiere, sorrisi, ricordi» e «ogni volto, ogni parola, ogni gesto di affetto resterà custodito per sempre».«Il 31 dicembre si chiuderanno le porte del negozio, ma non si chiuderà la storia che abbiamo costruito insieme». Gli 89 anni di storia di Tondo non termineranno con la sua chiusura, ma continueranno a vivere nella comunità e in chi ha deciso di affidarsi completamente alle competenze e alla professionalità dell'attività.