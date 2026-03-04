Audio su presunto tentativo di rapimento a Corato: è una fake news

Nelle ultime ore, nelle chat di genitori coratini, è circolato un messaggio vocale che parlava di un presunto tentativo di rapimento nei pressi di una scuola cittadina. Un audio concitato, ricco di dettagli, che in poche ore ha circolato in numerosi gruppi Whatsapp generando apprensione tra molte famiglie.La notizia, tuttavia, non trova alcun riscontro nelle indagini delle forze dell'ordine. Da ambienti investigativi si apprende che non si è verificato alcun episodio riconducibile a tentativi di rapimento. La presenza di una pattuglia nei giorni scorsi fuori da un istituto scolastico era legata a un fatto privato e non a un'allerta sicurezza per i minori.Quanto accaduto oggi a Corato non è un caso isolato. Di recente numerosi episodi simili si sono registrati anche nelle vicine Molfetta e Terlizzi, dove messaggi vocali analoghi hanno iniziato a circolare nelle chat, parlando di furgoni sospetti e tentativi di avvicinare bambini, senza che vi fossero denunce o riscontri concreti.Il meccanismo è ormai noto: un audio condiviso su WhatsApp, il passaparola tra genitori, l'effetto moltiplicatore delle chat di gruppo e, nel giro di poche ore, la percezione di un pericolo imminente.L'invito, dunque, è alla prudenza e al senso civico: informarsi attraverso canali ufficiali, evitare la diffusione di contenuti non verificati e rivolgersi sempre alle forze dell'ordine in caso di reale necessità.