Whatsapp, Instagram e Facebook, in down i social network

«Sorry, something went wrong», è la scritta apparsa sul social network Facebook che ha scatenato le segnalazioni da parte degli utenti dei social di Mark Zuckerberg.A partire dalle 17.30 circa sono infatti in tilt i social Facebook, Whatsapp e Instagram: non è possibile caricare il feed, inviare o ricevere messaggi o effettuare chiamate on line.La notizia si è diffusa velocemente anche attraverso Twitter, dove impazzano post e segnalazioni con gli hashtag #whatsappdown #instagramdown e #facebookdown.