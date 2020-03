Avviata la sanificazione straordinaria delle strade

Come disposto nei giorni scorsi dal C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile per emergenza epidemiologica da COVID–19, è stata avviata a cura dell'ASIPU la pulizia radicale delle strade del centro abitato incluso le zone residenziali, attraverso diserbo meccanico, spazzamento manuale e meccanizzato e lavaggio con detergente. Tali operazioni saranno ripetute con frequenza costante fino al termine dell'emergenza.Le operazioni sono iniziate il 19 marzo nel centro storico e sono proseguite il 20 e 21 nel settore compreso tra via Carmine, via Aldo Moro e via Giuseppe Di Vittorio. Il 22 e 23 marzo è poi toccato alle strade comprese tra via Paolucci e via Don Minzoni.Oggi gli operatori saranno al lavoro in altri due settori: quello tra via Paolucci e via Trani e quello tra via Giuseppe Di Vittorio e via Nicola Bucci.Tutte le altre zone della città saranno sanificate a seguire.