«Martedì sera, in consiglio comunale, Rimettiamo in moto la città e Democrazia Solidale, insieme alle forze politiche che si riconoscono nel progetto di questa Maggioranza, hanno approvato la proroga triennale dei servizi Asipu. L'amministrazione ha ridato alla città il suo braccio operativo salvato, ricostruito e rilanciato a costo zero, con un lavoro certosino e complesso durato poco più di un anno». È quanto contenuto in una nota congiunta sottoscritta dai referenti dei due movimenti.«Si è evitato così di incorrere, in caso di liquidazione dell'azienda, in costi drammatici che avrebbero gravato solo ed esclusivamente sulle casse del Comune e sulle tasche dei cittadini. L'Asipu sbloccherà posti di lavoro a tempo indeterminato e gioverà alla nostra città, assolvendo ai suoi servizi con velocità negli affidamenti, prontezza di intervento, efficienza ed economicità» hanno aggiunto.«Questo passaggio è stato solo la prima fase del Piano industriale Asipu che verrà poi integrato, con un'implementazione di nuovi servizi nel segno del rilancio e dello slancio che la città sta vivendo con l'amministrazione De Benedittis» hanno rimarcato, ringraziando il Sindaco, l'amministratore unico dell'Asipu Renato Bucci, l'assessore al bilancio Adriano Muggeo e «i consiglieri comunali di maggioranza che assumono responsabilmente scelte di rilancio della nostra città con determinazione, caparbietà e coraggio».