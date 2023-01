Asipu seleziona nuovo personale

Avviata la procedura per la selezione del nuovo personale della societa' Asipu, lo rede noto l'amministratore unico della societa' avv. Renato Bucci in un comunicatoSi comunica che sul sito ufficiale della società Asipu s.r.l. - sezione "Amministrazione Trasparente", "disposizioni generali" "documenti di programmazione strategico-gestionale", - sono stati pubblicati il regolamento per il reclutamento del personale ed il piano del fabbisogno di personale, documenti approvati dall'assemblea dei soci in data 28.12.2022. Nelle prossime settimane si darà avvio, con dettagliata comunicazione ed ampia diffusione, alle procedure di selezione del personale.