Asipu, aperto il bando per sette nuove assunzioni

A breve saranno emanate le date per presentare le domande

Pubblicato sul sito di Asipu l'avviso di selezione, per eventuale assunzione di personale, senza differenze di genere, a tempo indeterminato delle seguenti figure:- Personale addetto a servizi cimiteriali (5 unità)- Trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e trasporto persone (1 unità)- Coordinatore tecnico (1 unità)Sarà comunicata nei prossimi giorni la data a partire dalla quale sarà possibile presentare domanda.L'avviso completo, i moduli per presentare domanda e i relativi allegati sono disponibili nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito di Asipu al link