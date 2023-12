Via Vecchia Bisceglie, i proprietari terrieri insorgono contro lo sversamento di liquami fognari

Via Vecchia Bisceglie e Fondo Griffi, l'annoso problema dello sversamento di liquami dal canale fognario a cielo aperto nei terreni privati, passa in tribunale.L'avvocato Luciano De Luca, che si sta occupando del caso, in qualità di procuratore, difensore e domiciliatario di innumerevoli proprietari di appezzamenti di terreni ad uso agricolo, ubicati in agro di Corato, nelle contrade Via Vecchia Bisceglie e Fondo Griffi, ha inoltrato tre distinte missive sia al Comune di Corato e sia all'A.S.I.P.U. IN HOUSE s.r.l., rispettivamente datate 19.04.2023; 15.06.2023 e 24.11.2023.Nelle tre missive, l'avvocato ha denunciato tale problema, grave sia per le eventuali esondazioni del precitato canale, che determinano una invasione di liquami riversati nelle circostanti campagne, pregiudicando la salubritá dell'ambiente e delle colture vegetative, sia per la folta vegetazione arbusta e spontanea, riveniente dal fondale stesso del canale, che invade selvaggiamente i terreni e che ostacola l'ordinaria coltivazione delle piante e sia ulteriormente per i pericoli che tutto l'habitat su descritto determina nei vari terreni, determinando il venir meno della sicurezza in ambito lavorativo per i lavoratori agricoli.Purtroppo tutte le tre distinte missive inoltrate ai due distinti enti sopra citati, non hanno ricevuto alcuna risposta ufficiale, sia per una eventuale bonifica dei terreni circostanti e sia per la messa in sicurezza del corso del canale, almeno per la parte di competenza del Comune di Corato.In tutto questo periodo, il capo-delegazione dei proprietari terrieri, Sig. Cusanno Cataldo, ha tentato di prendere contatti con i rappresentanti delle Istituzioni sopra menzionate, conducendo di volta in volta, in giro per le campagne di quella zona sia il Sindaco, sia l'Assessore ai Lavori Pubblici, Ing. Vincenzo Sinisi, sia l'Amministratore Unico dell'A.S.I.P.U. IN HOUSE s.r.l., oltre che il Direttore Tecnico di quest'ultimo ente, al fine di far visionare la seria ed improcrastinabile problematica, ma invano. Ad oggi, anche in tal senso, non vi è stato un riscontro pratico dei sopralluoghi.Lo stesso Sig. Cusanno Cataldo è riuscito ad ottenere una interrogazione, posta in essere dal Consigliere di minoranza, Dott. Vito Bovino, in seno al Consiglio Comunale, cui non ha seguito nessuna risposta ufficiale.La situazione è dunque in fase di stallo da ormai anni, con i proprietari dei terreni costretti a subire i danni senza poter intervenire. L'Amministrazione risponderà a questa (ennesima) denuncia del problema?