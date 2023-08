ASIPU, quattro delle casette del comune in vendita all’asta su Ebay

C'erano una volta dodici casette in legno, acquistate dall'allora amministrazione Mazzilli nel dicembre 2014: tra poco non ci saranno più. Costate circa 3500 euro più IVA a pezzo, furono criticate già allora e dopo sporadici usi in taluni eventi, le casette sono state accatastate nell'Isola Ecologica in via Castel del Monte, dove a causa dell'inutilizzo, si sono deteriorate.Adesso, anche a causa degli elevati costi di smaltimento, ASIPU ha deciso di venderne quattro, all'asta su Ebay, con la base d'asta di 508 euro IVA compresa e spese di spedizione ed eventuale restituzione a carico dell'acquirente . La prima delle quattro casette è già online e ad oggi, ha ricevuto otto offerte, la più alta di 565 euro. L'asta del primo pezzo scadrà il 19 agosto.Qui il link per partecipare all'asta: https://www.ebay.it/itm/314759267670?fbclid=IwAR0GwrimUxrhvCPiNEJmzkCO8oRH-revK-EjtkdC2GDwK5f2k3QCC71sVq4#rpdCntId