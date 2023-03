L’Anac iscrive l’Asipu nell’elenco delle società “in house”

Con determina dirigenziale, l'ANAC ha disposto l'iscrizione del Comune di Corato all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'asricolo 192, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla società ASIPU s.r.l..Si confermano, in tal modo, la correttezza delle scelte fatte dal SIndaco De Benedittis, dal Consiglio Comunale, dagli uffici del Comune e dall'Amministratore unico di Asipu, Avv. Renato Bucci."Sin dal primo momento abbiamo ritenuto che Asipu avesse i requisiti per essere iscritta nell'elenco delle società in house. Il lavoro di risanamento e rilancio di Asipu che stiamo facendo è di grande importanza per la città.Adesso, con la serenità ed equilibrio che, da sempre, ci contrassegnano, procediamo con gli ulteriori passaggi necessari ad avere un'azienda pubblica efficiente, moderna e strategica per dare risposte alla cittadinanza, in termini di gestione e servizi." Ha affermato il Sindaco, Corrado De Benedittis."Prendo atto della positiva conclusione dell'istruttoria condotta dall'Anac; personalmente non ho mai avuto dubbi sull'esito, in quanto l'Asipu ha tutti i requisiti sostanziali per essere considerata società In House. Ora che anche l'Anac ha dato il suo positivo responso possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo, giacché la pendenza dell'istruttoria alimentava timori e perplessità che rallentavano il percorso di ristrutturazione della Società." Ha dichiarato Renato Bucci, Amministratore unico di Asipu s.r.l.