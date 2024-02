Avvicendamento sui banchi del Consiglio comunale : Vito Bovino lascia il posto a Michele Lotito

Le dimissioni saranno al protocollo ufficialmente lunedì o martedì e dalla prossima seduta in consiglio comunale nei banchi dell'opposizione non ci sarà più Vito Bovino per il movimento Nuova Umanità, ma il neo consigliere Michele Lotito.A monte di questa scelta, lungamente meditata –spiega Bovino– , sta la consapevolezza che alcune nuove condizioni della mia vita personale e professionale comporteranno degli aggravi in termini di tempo e di responsabilità che renderebbero difficile proseguire a svolgere questo servizio con la dovuta continuità e attenzione".E prosegue: "Ho rivestito tale carica per due anni e mezzo, impegnandomi, nei limiti delle mie possibilità, nel dare il mio contributo a questa importante assemblea elettiva. In questi anni ho imparato molto e ho potuto apprezzare in molte colleghe e in molti colleghi, al di là delle appartenenze, il desiderio autentico di fare il bene della città. Sono confortato dal fatto che chi mi succederà porterà con sé non solo un'esperienza già consolidata e le proprie valide competenze personali ma anche la piena continuità di idee, di sensibilità e di progetti a cui tante cittadine e tanti cittadini nell'ultima tornata elettorale hanno dato il loro consenso".L'impegno politico di Bovino però, continua: "Il mio impegno personale per la nostra città proseguirà nel gruppo di Nuova Umanità , che considero una risorsa preziosissima per lo sviluppo della qualità della vita democratica e della convivenza civile del nostro Comune".Michele Lotito esprime a Bovino "la sua riconoscenza per quanto testimoniato in Consiglio comunale nei lunghi anni della sua presenza e sa di poter contare su di lui per proseguire nell'impegno di pensare il futurodi Corato".