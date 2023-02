Nuova Umanita' inaugura la nuova sede

Una nuova casa per i fedelissimi di Nuova Umanita',quella in via Carmine, inaugurata ieri sera alla presenza del consigliere regionale del PD Debora Ciliento e del segretario del Partito Democratico Regionale Marco Lacarra.Nuova Umanità è nata nel 2018 per essere protagonista del territorio ,un soggetto politico che e' stato in questi anni interlocutore attivo dei cittadini.E' stato, e continua ad essere, un laboratorio di idee e di progetti; un soggetto di promozione sociale, basato sui valori della trasparenza, dell'etica, del merito, sul metodo della condivisione, sui principi dell'equità, del rispetto, della lealtà, dell'impegno e della partecipazione.Un soggetto politico che raggruppa persone che avvertono la necessità di stare insieme per poter contribuire in qualche modo da attori protagonisti alla vita politica della Città, che ha come rappresentanti in seno al consiglio comunale i consiglieri Vito e Michele Bovino seduti sui banchi dell'opposizione.L'azione politica che la Nuova Umanità propone è basata su un concetto fondamentale servire il potere, non servirsi del potere."Siamo in opposizione - dichiara il consigliere Vito Bovino a margine della presentazione circondato dai tanti amici e sostenitori - non per nostro volere ma per chi adesso guida questa amministrazione ma questa e' storia passata.Il nostro contributo sara' sempre per far si che questa' citta abbia uno slancio che purtroppo tarda ancora ad emergere .Siamo servi inutili sulla scena politica ma saranno sempre i cittadini a decidere con noi i passi da fare."È necessario riscoprire il valore dell'apparenza ad una comunità, conclude il consigliere Bovino ,dove non solo la classe politica ma anche ogni singolo cittadino possa dare il proprio contributo per lo sviluppo sociale ed economico della città.