Nuova Umanita' convoca la stampa per comunicazioni sulla politica cittadina

Un comunicato scarno giunto in redazione annuncia importanti comunicazioni "riguardante la vita politica cittadina" per sabato prossimo 03 febbraio alle ore 18,30 presso la sede di Via Carmine.Nuova Umanità e' nata nel 2018 per essere protagonista del territorio ,un soggetto politico che e' stato in questi anni interlocutore attivo dei cittadini.Un soggetto politico che raggruppa persone che avvertono da sempre la necessità di stare insieme per poter contribuire in qualche modo da attori protagonisti alla vita politica della Città, che ha come rappresentanti in seno al consiglio comunale i consiglieri Vito e Michele Bovino seduti sui banchi dell'opposizione.Quali sono le importanti comunicazioni non e' dato saperlo fino a sabato prossimo.Voci insistenti parlano o di avvicendamenti in seno alla "lobby Bovino" nel consiglio comunale o accordi di campo largo per future coalizioni.