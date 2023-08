Questione sicurezza, il consigliere d'opposizione Vito Bovino: «Zero fatti, solo proclami, selfie, video e propaganda sterile»

L'argomento sicurezza a Corato tiene banco ormai da molti mesi. Vito Bovino, consigliere comunale d'opposizione ha così commentato la questione:«La questione sicurezza dimostra ancora una volta lincapacità a leggere quelli che sono i bisogni che la cittadinanza stessa chiede. La città di Corato non è più sicura e non è più vivibile. Sin dal primo momento abbiamo chiesto al sindaco di prendere seri provvedimenti, ma siamo stati accusati di strumentalizzare la questione, ci raccontavano che tutto fosse sotto controllo. Furti in appartamento con persone dentro, atti vandalici, incendi, risse nel centro storico, tutto questo fa della nostra povera Corato una città non sicura, non vivibile, una città non appetibile dal punto di vista commerciale. L'amministrazione De Benedettis sarà sempre ricordata come artefice del declino di Corato. Nel centro storico, nelle vie cittadine non si vede un agente della Polizia Locale, poca presenza degli agenti sul territorio. I Vigili purtroppo hanno a disposizione una sola pattuglia per scandagliare il territorio. Pochi investimenti sulla sicurezza, solo proclami, selfie, video e propaganda sterile. Zero fatti!»