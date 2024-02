Avvio del laboratorio di pittura creativa ” EmozionArti”

A partire da lunedì 12 febbraio 2024 sul territorio di Corato è possibilepartecipare alle attività di "EmozionArti", un laboratorio di pitturacreativa per famiglie promosso dal Centro Servizi per le Famigliedell'Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con l'Assessorato allePolitiche Sociali.Il laboratorio permetterà ai partecipanti di liberare le proprie emozioni,ritrovare la creatività eri- conoscersi attraverso la pittura spontanea.Il laboratorio consiste in due incontri nelle date del 12 e 26 febbraio,AVVIO LABORATORIO DI PITTURA CREATIVA " dalle 18.00 alle 19.00. Gli incontri si svolgeranno presso il CentroServizi Per Le Famiglie in via Talete 2."EmozionArti" è da considerarsi un'innovativa esperienza di laboratorio,basata su divertimento e socializzazione.Le attività, rivolte ai cittadini del territorio, sono gratuite.