Nato e cresciuto a Corato, in Puglia, Mario Oscar Gabriele è uno dei fumettisti più promettenti della nuova generazione e, da qualche tempo a questa parte, sta lasciando il suo segno nel mondo dei giochi di carte collezionabili con il suo contributo a Disney Lorcana. Questo gioco, sviluppato da Ravensburger, è un omaggio ai personaggi e agli universi Disney, mescolando meccaniche di gioco di carte collezionabili con la magia dei classici personaggi.Gabriele è entrato nel progetto su suggerimento del suo agente, che gli ha presentato l'opportunità di collaborare con Ravensburger per creare le carte di Lorcana. Con più di un anno di collaborazione alle spalle, Gabriele ha realizzato sette carte per il gioco, tra cui:Queste carte sono state distribuite in diverse espansioni del gioco, come "Rise of the Floodborn", "Into the Inklands" e il box del quarto set "Ursula's Return" Illumineer's Quest: Deep Trouble. Ogni carta è un'opera d'arte originale che cattura l'essenza dei personaggi Disney e aggiunge un tocco unico al gioco.Lorcana ha riscosso un grande successo tra i fan Disney e gli appassionati di giochi di carte, diventando rapidamente un fenomeno di interesse. La visione creativa di Mario e la sua capacità di trasformare i personaggi Disney in elementi interattivi del gioco, hanno contribuito a rendere Lorcana un'esperienza memorabile per i giocatori.Nonostante la carriera di Mario Oscar Gabriele abbia spiccato il volo ben oltre le quattro torri (la sua fama da fumettista va ben oltre i confini cittadini), la sua arte è rimasta legata alla terra coratina: Gabriele infatti, sarà tra gli ospiti del Korcomics, che vedrà la sua seconda edizione i prossimi 22 e 23 giugno.Un giovane artista sempre più influente nel mondo del fumetto italiano, che aiuta a portare in alto il nome di Corato e che, nonostante il successo, ha mantenuto l'umiltà, la semplicità e la voglia di migliorarsi di sempre.