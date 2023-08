"Nessuno è un'isola": il murales di Geniale consegnato alla città

Dopo una settimana di lavoro incessante, Corato ha il suo nuovo murales. "Nessuno è un'isola" è il titolo dell'opera di street art realizzata dall'artista Daniele Geniale, coadiuvati dai ragazzi del campo Libera, giunti da ogni parte d'Italia.Madre e figlio in versione "topografica", rappresentati come due isole vicine, una raffigurazione perfetta del "nessuno si salva da solo".L'opera, facente parte delle attività di rigenerazione urbana del campo estivo "Libera contro le Mafie", è sita in Via Aurelia e ha certamente dato un altro volto al quartiere periferico della nostra città."Per costruire la speranza dobbiamo partire da lì, dai margini, da chi dalla speranza è stato escluso. Perché la speranza o è di tutti o non è speranza."𝘿𝙤𝙣 𝙇𝙪𝙞𝙜𝙞 𝘾𝙞𝙤𝙩𝙩𝙞