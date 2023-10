Giornata dell'arte contemporanea a Terlizzi

Giunta alla diciannovesima edizione la "Giornata del Contemporaneo", lo scorso 7 ottobre, si è concretizzata in una grande manifestazione nazionale volta ad avvicinare il pubblico all'arte contemporanea. Promossa da AMACI (Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani) e realizzata con il sostegno delle istituzioni italiane, tale evento ha coinvolto numerosi spazi dello Stivale tra musei, fondazioni, gallerie e aree scelte dagli artisti.Anche a Terlizzi tanta partecipazione culturale che ha apportato il suo prezioso contributo. Nella contrada di "Pozzo Rosso", all'interno di un podere in agro terlizzese in cui è presente una torretta di fine Ottocento, sono state installate opere in ceramica in armonia con gli ulivi secolari del posto.Dalla mattina al pomeriggio, è stato possibile ammirare le creazioni di artisti ceramisti di Basilicata, Campania e Puglia: saranno protagonisti con i loro estri creativi Paolo De Santoli, Donatella Di Bisceglie, Dario Carmentano, Anna Di Cuia, Giuseppe Di Muro, Marco Fusco e Giovanni Stragapede.Con Terlizzi insignita "Città della Ceramica" a fine dicembre scorso, è auspicabile implementare sempre più iniziative tese a promuovere il turismo culturale esperienziale.Nella stessa occasione è stato inoltre, proposto un laboratorio sulla ceramica tenuto dal maestro figulo Franco Barone che ha sperimentato , le declinazioni del "ciccinato": si è arrivato a comporre una nuova versione di tale oggetto della tradizione, carico di evocazioni culturali e pronto per essere utilizzato come contenitore di eccellenza di un buon vino.