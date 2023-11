Nel chiostro del Comune di Corato, una mostra dedicata all'arte cinese

La Pro Loco "Quadratum" presenta la mostra "L'Arte Cinese sbarca in Puglia: quattro maestri d'arte in mostra a Corato".L'evento, nato da una proposta del docente del Corso di Iconografia e Disegno Anatomico dell'Accademia di Belle Arti di Roma Prof. Michele Strippoli e patrocinato dal Comune di Corato, si terrà presso il Chiostro di Palazzo di Città e vedrà la sua inaugurazione Domenica 5 Novembre alle ore 17:00.La mostra rimarrà poi aperta fino all'11 Novembre 2023 nei seguenti orari: mattina ore 9:00 - 12:00; pomeriggio ore 17:00 - 20:00.Di seguito delle brevi sintesi dei curricula degli artisti che esporranno le loro opere.CHEN Gongtuo Si laurea nel 2003 all'Accademia di Belle Arti di Guangzhou, dove nel 2008 consegue anche un master di specializzazione. Ora insegna all'Università di Guangzhou. È un autentico pittore tradizionale cinese, specializzato in calligrafia cinese, pittura di paesaggi e pittura di fiori e uccelli. Ha una profonda conoscenza delle linee che formano la calligrafia e quindi applica le tecniche calligrafiche alla pittura. Inoltre, è attratto dal processo della pittura: è convinto che l'arte per toccare gli altri deve prima toccare sé stesso.LUO Wen Originario di Huangshan nella provincia di Anhui è un pittore impressionista contemporaneo; si laurea in belle arti al Guangxi Art Institute. Bravo nella pittura a olio e nella pittura a penna, oggi vive a Dongguan, Guangdong. È stato in più di 80 paesi e regioni per disegnare e immortalare le sue opere; sostiene un metodo di disegno e creazione che entra nella natura e nella vita. Ritiene che un pittore autentico dovrebbe dipingere molto, parlare poco e far parlare i suoi lavori.SHEN Zhehui Si laurea in belle arti presso il Furong College dell'Università delle Arti e delle Scienze di Hunan nel 2007, specializzandosi in pittura a olio; attualmente lavora nella dirigenza di un'azienda di abbigliamento a Shenzhen. Grazie ai suoi studi coltiva una profonda passione per l'arte ed è particolarmente vocata alla creazione artistica. Nel 2019, si è iscritta al corso di formazione avanzata dell'Università City College dell'Accademia di Belle Arti di Guangzhou, diretto dal famoso pittore italiano professor Sandro Trotti. Ora vive a Shenzhen.XIE Hui In arte Giulio Xie, fin dalla tenera età impugna matita e colori dilettandosi a dipingere le remote campagne della regione di Canton in cui trascorre i primi anni della sua vita. Grazie alla sua naturale vocazione finite le scuole superiori matura la decisione di iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Canton. Conseguito il diploma di laurea tiene lezioni di pittura presso la Scuola privata Bopu di Canton. Nel 2011 abbandona tutto per iscriversi all'Accademia di Roma dove può toccare con mano la cultura da cui era rimasto tanto affascinato anni prima. Arrivato in Italia il principale motivo di ispirazione è costituito dalla capitale. Nel 2012 vince a Corato il primo premio della mostra IL PENDIO. A Roma consegue a pieni voti il diploma accademico in pittura e ha l'opportunità di conoscere pittori del calibro di Gian Paolo Berto, Ennio Calabria e Sandro Trotti di cui ben presto diventa assistente ed interprete nel corso dei vari viaggi che portano il Maestro in Cina. Proprio nel corso di uno di questi viaggi matura l'idea di realizzare un connubio tra la pittura tradizionale cinese e l'astrattismo occidentale. Dal 2020 torna al figurativo con un rinnovato interesse, per così dire, verso l'uomo e inizia la serie di quadri il cui tema centrale è il Teatro.